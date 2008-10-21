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Yaşam

Müfettişler 'Çeber'e işkence yok' dedi

İki polis müfettişinin yürüttüğü incelemede, polisin Çeber’e şiddet uyguladığına dair bulguya rastlanmadı.

21 Ekim 2008 03:00

İçişleri Bakanlığı, Engin Çeber’in ölümünde polisin sorumluluğu bulunup bulunmadığıyla ilgili yürüttüğü ilk incelemeyi tamamladı. İki polis müfettişinin yürüttüğü incelemede, polisin Çeber’e şiddet uyguladığına dair bulguya rastlanmadı.

NTV’nin haberine göre; iki polis müfettişi, Engin Çeber’in ölümüyle ilgili ön inceleme raporunu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sundu. Raporda, Çeber’in İstinye Karakolu’nda gözaltında bulunduğu sürede fiziksel şiddet gördüğüne dair bir izlenim elde edilmediği vurgulandı.

Çeber’le ilgili gözaltına alınırken, 24 saat geçtikten sonra ve teslim edilirken üç ayrı Adli Tıp raporu alındığı ve bu raporlarda da şiddet uygulandığına ilişkin bir tespit bulunmadığı ifade edildi. 

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