Müfettişler 'Çeber'e işkence yok' dedi

NTV’nin haberine göre; iki polis müfettişi, Engin Çeber’in ölümüyle ilgili ön inceleme raporunu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sundu. Raporda, Çeber’in İstinye Karakolu’nda gözaltında bulunduğu sürede fiziksel şiddet gördüğüne dair bir izlenim elde edilmediği vurgulandı.Çeber’le ilgili gözaltına alınırken, 24 saat geçtikten sonra ve teslim edilirken üç ayrı Adli Tıp raporu alındığı ve bu raporlarda da şiddet uygulandığına ilişkin bir tespit bulunmadığı ifade edildi.