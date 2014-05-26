Müezzinoğlu’ndan da iki yıl sonra aynı cevap: Biber gazı doğal ve bitkisel

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, soru önergesine verdiği yanıtta göz yaşartıcı OC gazının tamamen bitkisel bir ürün olduğunu savundu. Bakan Müezzinoğlu, yapılan araştırmalarda eğitim almış personel tarafından kullanıldığında kalite güvenlik belgeli göz yaşartıcı gazların insan sağlığı üzerinde kalıcı etkisi olmadığının görüldüğünü ifade etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de daha önce benzer bir soruya ‘Gazımız kalite belgeli ve doğal’ şeklinde cevap vermişti.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun 24 Kasım 2013 tarihli soru önergesini geçtiğimiz 6 Mayıs’ta yanıtlayan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Emniyet teşkilatı envanterinde göz yaşartıcı gaz olarak sadece OC ve CS bulunduğunu söyledi. Sağlık Bakanı, biber gazının markasına göre içeriğinde ayrıca su, alkol, organik çözücüler, halojenli gazlar veya propellantlar da bulunabildiğini kaydetti.

‘Bitkisel bir ürün’

hurriyet.com.tr’nin haberine göre, gözyaşartıcı OC gazının tamamen bitkisel bir ürün olup insan sağlığı üzerine etkisi konusunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı tarafından bir çalışma yapıldığını belirten Sağlık Bakanı, “Hazırlanan raporda OC gazının insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisinin olmadığı belirtilmiştir” dedi.

Personel eğitimli olmalı

Sağlık Bakanı soru önergesine verdiği yanıtta şöyle devam etti:

“Yapılan araştırmalarda eğitim almış personel tarafından kullanıldığında kalite güvenlik belgeli göz yaşartıcı gazların insan sağlığı üzerinde kalıcı etkisi olmadığı görülmüştür. CS gazı ise üretici firma tarafından verilen ‘uygun eğitim almış personel tarafından kullanıldığında insan sağlığına zararlı olmadığına’ dair kalite belgesi ile kullanılmaktadır.”

‘Suyla yıkayın geçer’

Sağlık Bakanı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı tarafından OC gazı ile ilgili hazırlanan raporda, “Biber gazları ve tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin hiçbirinin kalıcı olmadığı, bu bulguların o bölgenin suyla yıkanmasıyla daha çabuk silinebileceği”nin ifade edildiğini söyledi.

‘Takip ediyoruz’

Bakan Müezzinoğlu, önergede söz konusu gazların kullanımının ortadan kaldırılması için bakanlık olarak ne yaptıkları yönündeki soruyu ise Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği Avrupa Kimyasallar Ajansı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gibi uluslararası kuruluşlarda yapılan çalışmaları takip ettiklerini ifade etti.

İdris Naim Şahin de aynı cevabı vermişti

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iki yıl önce CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu’nun gaz kullanımı ile ilgili soru önergesini yanıtlamıştı. Şahin göz yaşartıcı OC gazının tamamen doğal olup insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi olmadığını anlatırken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“CS gazı ise üretici firma tarafından ‘Uygun eğitim almış personel tarafından kullanıldığında insan sağlığına zararlı olmadığına’ dair verilen kalite güvenlik belgesiyle kullanılmaktadır. Ülkemizde, gaz mühimmatlarından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmamıştır.”