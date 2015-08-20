Müezzinoğlu'na şehit cenazesinde bozuk para ve pet şişe fırlatıldı!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Siirt'te çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Çavuş Bahadır Aydın'ın Bursa'daki cenaze töreninde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bakana pet şişe ve bozuk para atan grup, hükümet aleyhine sloganlar attı. Görüntülerde bir protestocunun bakana "Allah belanızı versin" dediği duyuluyor.

Namazın hemen ardından bir vatandaş, bakanın "Başkan seçseydik bu kaos yaşanmazdı" sözlerine atıfta bulunarak, "Sayın bakan, 'başkan seçilseydi böyle olmazdı' dediniz. Daha kaç şehidin gelmesi gerekiyor?" diye seslendi. Şehidin naaşının cenaze arabasına konulmasının ardından Bakan Müezzinoğlu'nu yuhalayan vatandaşlar pet şişe ve bozuk para attı. Önce bir dükkana, ardından Tayyare Kültür Merkezi'ne giren Müezzinoğlu, buradan belediye binasına geçti.

Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında PKK üyelerinin karayoluna döşedikleri bombayı uzaktan kumarda ile patlatmaları sonucu şehit düşen Jandarma Çavuş Bahadır Aydın'ın naaşı helikopterle Ankara'dan Bursa'ya getirildi. Buradan konvoy eşliğinde Ulucami'ye getirilen şehit Mehmetçik için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Namazın ardından şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak top arabasına taşındı. Bir süre top arabasında taşınan şehit Aydın'ın naaşı, cenaze arabasına konuldu, ardından Osmangazi Akpınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Şehidin cenazesi Pınarbaşı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Bakana protesto

Şehidin naaşı askerler tarafından top arabasına taşınırken Ulu Cami bahçesindeki bakan Müezzinoğlu'na yönelik tepkiler başladı.

Bir vatandaş, bakanın geçen hafta sarf ettiği sözlerine atıfta bulunarak, "Sayın bakan, 'başkan seçilseydi böyle olmazdı' dediniz. Daha kaç şehidin gelmesi gerekiyor?" diye tepki gösterdi.

Ardından başka vatandaşlar da tepkide bulundu. Bakan Müezzinoğlu ve Vali Karaloğlu, vatandaşların tepkileri arasında valilik konağına yürüyerek girmeye çalışırken tepkiler büyüdü. Müezzinoğlu ve Karaloğlu, Atatürk Caddesi'nde yürürken tepkilerin artması üzerine önce bir dükkana girdi, bu gerçekleşmeyince de Tayyare Kültür Merkezi'ne girmeye çalıştı. Merkez önünde bulunan kalabalık, bakanı yuhalamaya devam etti. Bakana pet şişe ve bozuk para atan grup, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Bu esnada bir vatandaş bakana yumruk atma girişiminde bulundu. Korumalar hemen müdahale edip vatandaşı gözaltına aldı. Tepkiler artınca Tayyare Kültür Merkezi'ne de giremeyen Müezzinoğlu ve Karaloğlu, polisin ve korumaların aldığı geniş güvenlik önlemleri altında tarihi belediye binasına girmeyi başardı. Bakanı protesto eden grup uzun süre belediye binasının önünden ayrılmayıp slogan atmayı sürdürdü.

Polis, slogan atan gruba müdahale ederek dağıttı. Bakan Müezzinoğlu ve Vali Karaloğlu yaklaşık 20 dakika belediye binasında bekledikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında Atatürk Caddesi'nden ters istikamette giderek olay yerinden ayrıldı.