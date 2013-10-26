Müezzinoğlu: Vali Mutlu kadar Twitter bağımlısı olmamak lazım

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, özellikle Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medyayı kullanmasıyla gündeme gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da bulunduğu bir toplantıda, “Sayın Valim gecenin ikisinde yazarak (Twitter) takipçilerini kendine bağlı yapıyorsunuz. O zamanı eşine, çocuğuna ayırsa aile huzuru açısından daha iyi olacak. Sayın Valim kadar bağımlı olmamak lazım" dedi. Bakanın bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Grand Cevahir Otel'deki 2. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ne katıldı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da katıldığı kongrede konuşan Bakan Müezzinoğlu, bu kongre ile hayati bir konunun ele alındığını belirtti. Doğan Haber Ajansı’ndan Selahattin Günday ve Ünsal Çakin’in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı insanı ‘ruhen ve fiziken sağlıklı olma hali’ olarak tanımladığını belirten Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ruhsal sağlığın anne karnında başladığını belirterek, “Dengeyi anne halime kaldığı günden itibaren bozmaya başlıyor. Bebeğin fiziki gelişimine ultrasyon tetkiki ile 3. ayda, 7. ayda ne oldu diye bakıyoruz. Ama anne karnındaki çocuk hamileliğin 3-4 ayından itibaren ‘sevgi, güvenli ve huzurlu ortamda mı' bunu hissetmeye başlıyor. Fiziksel kadar ruhsal gelişim de önemli. Ama kültürümüzde, sağlık hizmetlerimizde ruhen sağlıklı hamilelik için ne yapmamız gerekir şeklinde bir gündemimiz yok" dedi.

Toplumun ve bireysel ruh sağlığı adına sivil toplum örgütlerinin çalışmalar yapması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, sivil toplum örgütlerinin kendisinden sadece hastane istediğini, hiç zaman sağlıklı ve huzurlu bir çevre talebi olmadığını ifade etti.

‘Çocuğa hemen IPad açıyorlar’

Torunları olduğunu Bakan Müezzinoğlu, “Çocuğun durması için hemen IPad açıyorlar ya da çizgi film izletiyorlar. Sonra anneler sohbet ediyor. Çocuk senden sadece bunları istemiyor. Çocuk senden kendisini önemsemeni istiyor. Çocuk içine kapalı deniyor. Çocuğun artık sanal arkadaşları var. O çocuğu oraya iten kim? Çocuğun ruh sağlığı için zaman ayırmak görevimizdir" diye konuştu.

‘Sayın Valim kadar bağımlı olmamak lazım’

Çocukların ruhsal açlığını giderecek alanı çevresinde bulamadığını belirten Bakan Müezzinoğlu, “Sayın Valim gecenin ikisinde yazarak (Twitter) takipçilerini kendine bağlı yapıyorsunuz. O zamanı eşine, çocuğuna ayırsa aile huzuru açısından daha iyi olacak. Sayın Valim kadar bağımlı olmamak lazım" dedi. Bakanın bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Bakan Müezzinoğlu teknoloji bağımlılığını eleştirdiği sırada salondaki birçok katılımcının akıllı telefonlarıyla sosyal medyada gezindiği dikkat çekti.