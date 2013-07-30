Müezzinoğlu: Tam gün yasası Meclis'e yasa tasarısı olarak gelecek

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM'ye gönderilen tasarı yasalaşmadığı için "Tam Gün" ile ilgili bir yasal boşluk oluştuğunu anımsatarak, "İnşallah ekimde Meclis açılır açılmaz ilk hafta görüşülecek ilk yasa tasarısı olarak gelecek" dedi.

Özel, kamu ve üniversitelerden sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Müezzinoğlu, toplumda sevginin paylaşılmasının önemine işaret etti.

Sağlık alanında 10 yıllık süreçte büyük atılımlar yapıldığını, Türkiye'nin örnek ülke gösterildiğini ifade eden Müezzinoğlu, sağlık çalışanlarının 24 saat özveriyle çalışan onurlu bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Üniversitelerin bilimsel çalışmalara ağırlık vermelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Müezzinoğlu, özel, kamu ve üniversitelerin bir bütün olarak ele alınıp daha ileri noktaya taşınması gerektiğini kaydetti.

Tam gün yasası

Tam Gün Yasası ile ilgili iptal süreçleri yaşandığını, son olarak torba yasa içinde TBMM'ye bir taslak getirdiklerini ancak bunu yasalaştıramadıkları için yasal boşluk oluştuğunu anımsatan Müezzinoğlu, "İnşallah ekimde Meclis açılır açılmaz ilk hafta görüşülecek ilk yasa tasarısı olarak gelecek" diye konuştu.

Üniversitelerdeki hocaların bütün birikimlerini üniversite ile paylaşmalarını istediklerini ifade eden Müezzinoğlu, öğretim üyelerinin hafta sonu veya saat 17.00'den sonra isterlerse çalışmayı sürdürebileceklerini bildirdi. Müezzinoğlu, katılım payları ve Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) düzenlemelerle öğretim üyelerinin emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir sistemin getirileceğini belirtti.

Müezzinoğlu, şöyle konuştu

"Hocalarımız üniversiteyle birlikte marka değerini yükseltsinler, hocalarımızın marka değeri de yine o noktaya getiren üniversitelerimizle birlikte yükselsin. Dolayısıyla hocalarımızın fakültelerinde kalmalarını istiyoruz ama daha çok performans ve enerjisi olan hocalarımız da mesai sonrası emek versinler ve emeklerinin karşılığını da alsınlar."

Vakıf üniversiteleri ve özel sektörde de hocalara ihtiyaç olduğunu, üniversite yönetimlerine öğretim üyesi kadrosunun yüzde 5'i kadarının dışarda bir yılı aşmayacak şekilde çalışabilmesi için yetki vereceklerini ifade eden Müezzinoğlu, dışarıdaki hocalardan da üniversitelerde kadronun yüzde 5'ini aşmayacak şekilde sözleşmeli olarak istifade edilebileceğini belirtti.

Tasarının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşüldüğünü ancak genel kurula gelemediğini anımsatan Müezzinoğlu, yeni yasama döneminde düzenlemenin öncelikli olarak gündeme getirileceğini bildirdi. Müezzinoğlu, "Biz istiyoruz ki eğitim dinamikleri ülkemizde daha güçlü olsun, araştırmada Türkiye çok daha güçlü söz sahibi olsun, sağlıkta yakaladığımız standardı daha iyi noktaya taşıyalım, bunu yaparken de birlik ve beraberliğimizi çok daha iyi noktaya taşıyalım" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta şiddet

Konuşmasında sağlıkta şiddet konusuna da değinen Bakan Müezzinoğlu, son zamanlarda mahkemelerin caydırıcı kararlar aldığını ancak getirecekleri yasal düzenlemeyle sağlıkta şiddet uygulayanlara karşı tutuklama kararı verilebileceğini bildirdi.

Bakan Müezzinoğlu, kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesinin sorunun çözümünde önemli bir rolü olacağını söyledi.

'SUT'ta güncelleme yapılacak'

Daha sonra katılımcıların sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SUT fiyatlarının güncellenmesi için geniş çaplı çalışma yürütüldüğünü, bunun yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Acillerle ilgili bir soru üzerine Müezzinoğlu, bu birimlerin yeniden masaya yatırılmasında fayda olduğunu dile getirdi.

Acillerdeki yeşil ve kırmızı alanların ayrılması için çalışma başlattıklarını açıklayan Müezzinoğlu, "Aciller acil olmaktan çıktı ya da aciller acilin içinde kayboldu" değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir soruya karşılık aile hekimlerinin ayda 1-2 kez acillerde nöbet tutması için düzenlemeye gittiklerini anımsatan Müezzinoğlu, "Aile hekimlerinin acillerden kopmamasını istiyoruz. Bilgi ve birikimlerini kaybetmemeleri için bu sistem içinde tutmak yerinde olur" diye konuştu.