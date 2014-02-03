Müezzinoğlu: Dertleri 30 Mart değil, Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 17 Aralık operasyonuna ilişkin, "30 Mart seçimleri ve bu çok önemli. Onların derdi 30 Mart seçimleri değil, onların derdi cumhurbaşkanlığı seçimleri. 30 Mart seçimlerinde dertleri, 'Ah şu AK Parti 'yi biraz aşağı çeksek, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasının önünü bir kesebilsek' çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı milletten koparamıyorlar" dedi.

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde konuşan Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:

"AK Parti milletin kendi partisidir, ortak değerlerinin temsilcisidir, ortak hayallerinin öncülüğünü yapacaktır. 'AK Parti kurulurken, kuruluşunu planlarken medyaya güvenerek kurmadık bu partiyi' dedi. 'Sermayeye, belirli güç odaklarına güvenerek kurmadık bu partiyi' dedi. 'Millete inanarak, güvenerek, milletle birlikte yürüme anlayışıyla bu partiyi kurduk ve Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi"

Müezzinoğlu, "Hiç kimse, bu milletin iradesiyle çelik çomak oynar gibi oynayamamalı. Kimse milli iradeyle, sandığın hukukuyla, milletin hayalleriyle kendi çıkarlarını merkeze alan anlayışla oynayamamalı" dedi.

'Avladıkları balıklar milletin balıkları'

Bakan Müezzinoğlu, bir dönem cumhurbaşkanının bile seçtirilmediğini, cumhurbaşkanını halkın seçmesi için referanduma gittiklerini ancak buna da karşı çıktıklarını söyledi. Müezzinoğlu, "Bazıları milletin iradesinden korkuyor. Bu kesim kapalı devre formel demokrasiyi savunuyor. Sorun üreten yönetimlerin olması işlerine geliyor. Sorun üreten yönetimlerde su ne kadar bulanıksa, o kadar büyük balık avlıyorlar. Avladıkları balıklar milletin balıkları milletin hak ve hukuku" dedi.

'Onların derdi 30 Mart değil, Cumhurbaşkanlığı'

Müezzinoğlu, milletle olmak yerine bazılarının kolay olanı seçtiğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri AK Parti'yi kapatacak, onlar elini ovuşturarak 'oh, ne güzel oldu, meydan bize kaldı' diyecekler. Bugünkü 17 Aralık hadiselerinde 'Ah bir Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gitsek de onu alaşağı etsek de bir darbe de burada yapsak, üç savcı, üç hakimle bu işi ne güzel yaparız' diyerek yeniden el ovuşturmaya ağızlarını sulandırmaya başladılar. Artık yağma yok. Bu millet, milli irade hırsızlarına artık bu ülkede asla meydanı boş bırakmayacak. Bu ülke bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın altında bu ülkeyi yarınlara daha güçlü taşımak gibi sorumluluklarımız var. 30 Mart seçimleri ve bu çok önemli. Onların derdi 30 Mart seçimleri değil, onların derdi cumhurbaşkanlığı seçimleri. 30 Mart seçimlerinde dertleri, 'Ah şu AK Parti 'yi biraz aşağı çeksek, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasının önünü bir kesebilsek' çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı milletten koparamıyorlar."

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi olaylarında polise verilen yetki nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'e mektup yazdığını da hatırlatarak, "Türkiye'nin demokrasisini şikayet etti, polisin faşizm, baskı uyguladığını mektupla şikayet etti. Bir ay önce hepiniz biliyorsunuz ki Hamburg'da benzer olaylar oldu. Merkel , Hamburg'u tehlikeli ve riskli bölge ilan etti, polisin yetkilerini artırdı. Benzer yetkileri Alman polisi kullandı. Kılıçdaroğlu, aynı olaylar için Merkel'e mektup yazmadı, yazmaz çünkü biraz mert, dürüst ve ilkeli olsa 'Ey Merkel , senin ülkende de ne oldu ya, senin ülkende de demokrasi yokmuş' demesi gerekmez mi? Bu kadar ilkesiz, bu kadar tutarsız bunlar" diye konuştu.