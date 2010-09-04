Müezzin vurmaca!

T24 - Bir bilgisayar oyunu Avusturya'yı karıştırdı. Oyuncular o oyunda, minarede ezan okuyan müezzini vurarak puan kazanıyor. Oyun, aslında Avusturya'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisinin seçim kampanyası... Şimdiden internette 200 binden fazla kişi tarafından tıklandı.



Avusturya siyasetinin değişmez tartışması, ırkçılık ve İslam karşıtlığının son yansıması...Aslında bir bilgisayar oyunu.. Ama ne oyun...Ekranda yükselen minarelerde ezan okuyan müezzinler vurularak puan kazanılıyor...Oyunun sonunda ekrana "Steiermark eyaleti camilerle ve minarelerle doldu. Bunun olmasını istemiyorsan 26 Eylül 'de FPÖ'ye oy ver" mesajı geliyor.



Anlaşıldığı gibi bu oyun, aslında bir partinin Steiermark eyaletindeki yerel seçimler için yürüttüğü kampanyanın bir parçası.Avusturyalı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük PArtisi, Genç seçmeni hedefliyor..Bilgisayar oyunundan giriş yapıp, oyunun sonuna yerleştirilen anketle ırkçı temayı bağlıyor...



Ankette, cami yapımı, burka ve başörtüsünün yasaklanmasına dair sorular var..Müslümanların Avusturya anayasasını Kuran'dan üstün tuttuklarına dair bir belge imzalaması önerisi de anketter yer alıyor.



Oyunu üreten firma İsviçre'de minare referandumu sırasında kullanılan benzer bir oyunun da yaratıcısı...Daha önceki seçimlerde "Viyana İstanbul olmasın" gibi sloganlarla meydana inen, bu kez oyunu kullanan Avusturya Özgürlük Partisi ise, Avusturya siyasetinin en ırkçı partisi...



