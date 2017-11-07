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Müezzin, müftülükte görevli kadını taciz etti!

Tacizde bulunan müezzinin açığa alınmasını istedi

07 Kasım 2017 18:53

Trabzon'da Ortahisar İlçe Müftülüğü’nde görevli kadın memur 21 yaşındaki E.A., sosyal medya hesabı üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü müezzin A.Ö. hakkında şikayette bulundu.

Ortahisar Müftülüğü’nde görev yapan kadın memur E.A., 31 Ekim günü Samsun’da ailesini ziyareti sırasında sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajla şaşkınlık yaşadı. 



E.A., çiçek ve kalp karakterlerinin de yer aldığı "Tanışalım mı, Nerede yaşıyorsunuz?" şeklinde kendisine gönderilen mesaj hakkında araştırma yaptı. E.A. kendisine mesaj gönderen kişinin kentte bir camide müezzin olarak görev yapan A.Ö. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kendisine gönderilen mesaja, "Aynı kurumda çalışıyoruz. Müezzin olarak çalışıyorsunuz. Utanmıyor musunuz o resimleri atmaya" yanıtı veren E.A., polis merkezine giderek müezzin A.Ö. hakkında şikayetçi oldu. E.A., mesaj kayıtlarını da delil olarak polise sundu.

İlçe Müftülüğü’ne de şikayet dilekçesiveren E.A., müezzin A.Ö.’nün idari soruşturmaya tabii tutulması ve açığa alınmasını istedi.

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