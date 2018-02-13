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Yaşam

Müezzin hoparlörü açık unutup, telefonla konuşursa...

Samsun'da ezan okumaya hazırlanan müezzinin oğluyla olan telefon konuşmasını tüm mahalle dinledi

13 Şubat 2018 01:48

Samsun'da ezan okumaya hazırlanan müezzin mikrofonun açık olduğunu unutarak telefonla konuşmaya başladı. 

Cami hoparlöründen, ezan yerine imamın oğlu ile cep telefonu aracılığı ile yaptığı konuşmayı duyun vatandaşlar ise şaşkınlık geçirdi.

İmam ise konuşmasının cami hoparlöründen mahalleye yansıdığından habersiz bir şekilde oğlu ile görüşmesinde "He! Ne kadar olmuş. He! 250 mi diyor? Tamam ver ver ver. Ver tamam ver önemli değil. Ben namaza geldim oğlum mescit-deyim şimdi. Tamam ben bakarım…” dedi.

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