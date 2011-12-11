Müdürün mini etek sözleri internete düştü

T24 - Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak Bakanlık Müşaviri olan Şerafettin Demirci'nin liseli kız öğrencilerin kısa etek giymesini eleştirdiği sözleri bir video paylaşım sitesinde yayınlandı.





Edirne'de liseli kız öğrencilerin giydiği kısa etekleri eleştirdiği ve öğrencilere hakaret ettiği iddialarıyla CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan'ın, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin ardından iki hafta önce Şerafettin Demirci, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak Bakanlık Müşaviri oldu.



Şerafettin Demirci'nin görevinden ilişiğini kesip Edirne'den ayrılmasının ardından bir video paylaşım sitesinde "Edirne MEB müdürünün ahlaksız sözleri' başlıklı bir ses kaydı yayınlandı.



Konunun yerel basında yer almasına tepki gösteren Şerafettin Demirci'ye ait olduğu ileri sürülen ses kaydı şöyle:



"Herkes öğrenci ama ideolojimi de onların işine karıştırmam. Herkes yerinde duracak işini bilecek. Bu bölgenin velisi çok hassas. Biraz da kusura bakmasın çok şımarık. Biraz da siz Edirne'nin genelinde ben duygusu abartılı bir yapı var. Ben duygusu yüksek olan toplumlarda bu tip şeyler çok sıkıntı verir. Yani biz de biliyoruz mini giyip geliyor oturduğu zaman tumanı görünüyor. Bu cümleyi söyledim diye gazetede çıktı bir tane i..ne oğlan, herkesçe bilinen, 'ya bu milletin tumanına niye karışıyor.' Ben tumana falan karışmadım, kılık kıyafete karışıyorum. Buna benzer ortaöğretimde zafiyetiniz var. Ne kadar üstüne varıyorsanız sizi boğmaya çalışıyorlar burada. Biraz da belirli iktidarın İslami anlayışı bu dönemin de müdürü olmanız sizi zorluyor. Farz edelim ben CHP döneminde müdür olsaydım, bunların analarını babalarını bellerdim. Onu söyleyeyim. Hem de var ya suyunu çıkarırdım. Ama böyle olunca üç gittiğinizde iki de duruyorsunuz işin Türkçesi."

