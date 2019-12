Müdürün evinde 3 bin porno

İzmir’de bir ilköğretim okulunun müdürü "bazı kız öğrencileri taciz ettiği" iddiasıyla açığa alınırken, evindeki bilgisayarda 3 bine yakın porno içerikli görüntü ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İzmir’in Buca ilçesine bağlı bir belde ilköğretim okulunda müdür olarak görev yapan E.S’nin okuldaki bazı öğrencileri taciz ettiğine yönelik jandarmaya yapılan şikayetler üzerine, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök tarafından soruşturma başlatıldı.



Savcı Gök, bazı aileler ve çocuklarının bilgisine başvururken, öğrencilerden bazılarının tecavüze uğramış olabileceği iddiasıyla soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra okul müdürü E.S. kayıplara karışırken, evine operasyon düzenlendi.



Savcılık izniyle evde yapılan aramada el konulan E.S’nin bilgisayarında yapılan incelemede 3 bine yakın porno içerikli görüntü bulunduğu, bunlardan önemli bir kısmının çocuk pornosu görüntüsü olduğu tespit edildi. Bilgisayardaki bazı fotoğrafların okuldaki öğrencilere ait olduğu kaydedildi.



Olayla ilgili İzmir Valiliği’ne hakkında verilen bilginin ardından E.S. açığa alındı.



Çete’den gözaltı



E.S.’nin 2 ay önce de jandarmanın düzenlediği “çıkar amaçlı suç örgütü” operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Belde Belediye Başkanı M.K.’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı operasyonda, E.S.’nin, “okul adına usulsüz harcama yaptığı, bazı öğrencilere yüksek not verilmesini sağlayarak not ortalamasını arttırdığı ve böylelikle burslu okumalarını sağladığı” iddiasıyla gözaltına alındı.

Çete zanlısı olarak temmuz başında diğer şüphelilerle adliyeye sevk edilen E.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, taciz iddialarının beldede uzun süreden beri gündeme geldiği, ‘çete’ operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı M.K.’nın ailelere, okul müdürü hakkında şikayetçi olmamaları yönünde baskı kurduğu iddia edildi. Polis ve jandarma her yerde E.S.’yi arıyor.