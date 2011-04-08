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MÜDÜRÜ YARALAYAN SALDIRGAN KURUM ÇALIŞANI MUĞLA (A.A) 

08 Nisan 2011 13:56

-MÜDÜRÜ YARALAYAN SALDIRGAN KURUM ÇALIŞANI MUĞLA (A.A) - 08.04.2011 - SGK İl Müdürü Naci Şahin'in aynı kurumda çalıştığı belirtilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandığı olayda, 4 il müdürün de saldırgan tarafından rehin alındığı öğrenildi.  SGK İl Müdürü Şahin'in, olay sırasında binanın 2. katındaki toplantı salonunda, İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli ve Aydın SGK il müdürlerinin katıldığı ''SGK İl Müdürleri Aylık Koordinasyon Toplantısı''na başkanlık ettiği belirtildi. Saldırganın, sağlık görevlilerini olay yerine yaklaştırmaması nedeniyle nedeniyle Şahin'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alınamıyor.  Olay sırasında toplantıda bulunan ve dışarı çıkabilen Balıkesir SGK İl Müdürü Cem Dinç basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Şüpheli bir anda içeri girdi. 'Ne haber Naci' diyerek silahla başına bir el ateş etti. Biz panikle dışarı çıkarken, bazı arkadaşlarımız içeride kaldı. Korkunç bir olaydı'' dedi.  Bu arada olay yerine gelen Naci Şahin'in eşi Saliha Şahin fenalık geçirdi. Şahin, olay yerindeki ambulansla Muğla Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Öte yandan Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, Belediye Başkanı Osman Gürün, Vali Yardımcıları Faruk Necmi Kurt ve Rıfat Ata ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Akbaş da olay yerine geldiler. 

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