Müdürden öğrencilere 'vatan haini' suçlaması

T24- Gündoğan Beldesi’ndeki Fahriye Ilıcak Endüstri Meslek Lisesi'nde, zorla kimlik fotoğrafı için 5 tl almak isteyen müdür yardımcıları G.Y. ve E.D hakkında suç duyurusunda bulunan öğrenciler yardım almak için gittikleri Okul Müdürü Ö.F.R'nin kendilerine "Vatan hainleriyle işbirliği yapıyorsunuz” dediğini iddia ettiler.

Öğrencilerin iddiasına göre, Okul Müdürü Ö.F.R, Eğitim-sen ve bazı öğretmenleri kastederek kendilerine “vatan hainleriyle işbirliği yapıyorsunuz” dedi. İkinci kez savcılığa giden öğrenciler, okul müdüründen şikayetçi oldu. Öğrenciler ayrıca kendilerine baskıyla bazı öğretmenleri kötüleyen dilekçeler yazdırıldığını iddia etti. Okul Müdürü ise iddiaları reddetti.





Gündoğan Beldesi’ndeki Fahriye Ilıcak Endüstri Meslek Lisesi 12/C Sınıfı’nda, 30 öğrencinin 5 TL tutarındaki kimlik için toplanan fotoğraf parasını vermek istememesi krize neden oldu. Geçen hafta salı günü, müdür yardımcıları G.Y. ile E.D.’nin matematik dersini bölerek sınıfa girdiği ve öğrencilerden zorla 5’er TL aldığı iddia edildi. Para vermemekte direnen öğrencilerden S.E. (19), E.K. (18) ve G.Ö.’nün (18) ise cüzdanlarından zorla 5’er TL alındığı öne sürüldü.



Üç öğrenci, müdür yardımcıları G.Y. ve E.D. hakkında savcılık ile kaymakamlığa suç duyurusunda bulundu. Eğitim- Sen Bodrum Şube Sözcüsü Engin Karataş da yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Lisedeki kriz, bugün öğrencilerin tekrar Bodrum Cumhuriyet Savcılığı ve Kaymakamlığa gelmeleriyle farklı bir boyut kazandı.





Öğrenciler S.E., E.K. ve G.Ö., bu kez yanlarına görgü tanığı arkadaşları H.K. (18) ve A.E.’yi de alarak müdür yardımcıları hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler, yeni başvurularında, kendilerini tehdit ettiğini ve Eğitim- Sen ile bazı öğretmenleri kastederek “vatan hainleriyle işbirliği yapıyorsunuz” dediğini savundukları Okul Müdürü Ö.F.R.’den de şikayetçi oldu.





“VATAN HAİNİSİNİZ”



Bodrum Adliyesi çıkışında bir açıklama yapan öğrencilerden S.E. müdür yardımcılarından birinin cüzdanlarındaki 5 TL’yi zorla alırken “Size bu yıl çektireceğim. Elimden çekeceğiniz var. Diplomanızı vermeyeceğim. Sınıf geçemezsiniz. Sizi süründüreceğim şerefsizler” dediğini iddia etti. S.E., “Bu olaylara sınıfın tamamı ve matematik öğretmenimiz tanıktır. Sonra teneffüste müdür yardımcımızın yanına giderek paramızı geri istedik. Vermiyorum deyince arkadaşlarla karar alıp müdür yardımcıları hakkında savcılığa ve kaymakamlığa suç duyurusunda bulunduk. Ertesi gün babamı aramışlar. Babam beni Afyonkarahisar ’dan telefonla aradı. Benden dilekçemi geri almamı istedi. Müdür Ö.F.R., babama dilekçemi geri almam için beni ikna etmesini söylemiş. Ben de dilekçemi geri almayacağımı söyledim. Müdür bizi odasına çağırdı. Olayı anlattık, ardından bizim şikayetten vazgeçmemizi istedi. Kabul etmeyince, bize ‘Siz vatan hainisiniz, vatan hainleri ile işbirliği yapıyorsunuz, devleti birbirine düşürüyorsunuz. Bu dilekçeleri almazsanız başınıza çok iş açılır’ dedi. Ayrıca müdür bize sahip çıkmaya çalışan bazı öğretmenleri de kötüleyerek ‘Onlar terörist, onlarla işbirliği yapmayın’ dedi. Bana ve arkadaşlarıma hala baskı yapıyorlar. Bu nedenle ikinci kez kaymakamlık ve savcılığa müdürümüzü de dahil ederek suç duyurusunda bulunduk. Artık bu okula gitmek istemiyorum” diye konuştu.



“ZORLA DİLEKÇE İMZALATILDI”



Okul idarecilerinin kendisine “atölye öğretmenlerim beni kışkırtıyor” yönünde zorla dilekçe yazdırdığını iddia eden öğrencilerden E.K. ise “Bunları savcılığa ilettim. Gördüğümüz baskı, tehdit ve ardından cebimizden paralarımızın alınması çok ağırımıza gitti. Bizler bunları hak edecek şeyler yapmadık. Baskılar nedeniyle psikolojimiz bozuldu” dedi.



Adliyeye öğrencilerle birlikte gelen Eğitim- Sen Bodrum Şube Sözcüsü Nagi Meriç de yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Öğrencilerin cebinden zorla para almak gasptır. Bir eğitim yuvasına ve eğitimciye bu yakışmaz. Eğitimin fırsat eşitliği olduğunu, parasız yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu tür uygulamaların yanlış olduğunu ve çocukların psikolojisini bozduğunu defalarca ilgili kurumlara ilettik. Ayın başında başlayan ve bugüne kadar giderek artan baskı, tehdit ve yıldırmalar nedeniyle öğrencilerin psikoloji bozulmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sesleniyoruz; yasal işlemleri başlattık, ancak bir an önce alınması gereken tedbirleri alsınlar” diye konuştu.





OKUL MÜDÜRÜ İDDİALARI REDDETTİ



Öğrencileri tehdit edip vatan hainliği ile suçladığı ve zorla dilekçe yazdırdığı iddia edilen Okul Müdürü Ö.F.R. ise ekim ayının başında okul müdür vekili olarak göreve başladığını belirterek, “Bu konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli incelemeyi başlattı. Kimseyi vatan hainliği ile suçladığımız ve tehdit ettiğimiz doğru değil. Müdür yardımcılarımız ise bu konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyor. Devlet memuru olduğumuz için bundan fazlasını söyleyemem” dedi.