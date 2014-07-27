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Müdürden cevap: Sorunuz Avustralya'daki aborjinlerin cinsel yaşamını kadar alakasız

İstanbul TEM Şube Müdür Yardımcısı Osman Öztürk'ün cevabı tutanaklara geçirilmek istenmedi

27 Temmuz 2014 20:57

Arzu Yıldız

İstanbul'da polislere yönelik operasyonda gözaltına alınan İstanbul TEM Şube Müdür Yardımcısı Osman Öztürk'ün emniyette kendisine yönelitilen soruya verdiği cevap ifadeyi alan polisleri de şaşırttı. Öztürk, Selam dosyasının şüphelilerden Kamile Yazıcıoğlu'nun ait görüntülerin youtube üzerinden yayınlanması soruldu.

Öztürk, soruya şöyle yanıt verdi; "Avustralya'daki abojinlerin cinsel yaşamını bana sormanız ne kadar alakasız ise bu sorguyu tarafıma sormanız da o kadar alakasızdır."




Alınan bilgiye göre Öztürk'ün cevabı tutanağa geçirilmek istenmedi. Öztürk, ısrar edince cevap tutanağa yansıdı.

 

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