Müdür yardımcısına 5 bin TL 'mobbing' tazminatı ödenecek

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, görev yaptığı okulun müdürü Aslan İyem\'in kendisine psikolojik taciz (mobbing) uyguladığını öne süren müdür yardımcısı Gülay Karahan, İzmir Valiliğine karşı manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Karahan\'ı haklı bularak, 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kemalpaşa ilçesindeki Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli okul müdürü Aslan İyem, iddiaya göre yine okulda görevli olan müdür yardımcısı Gülay Karahan’a, mobbing uyguladı. Eğitim İş Sendikası üyesi olan Karahan\'ın şikayeti üzerine, Kaymakamlık okul müdürüne uyarı cezası verdi. Bunu yeterli bulmayan Karahan, İzmir Valiliği\'ne başvurarak, okul müdürünün davranışları nedeniyle kendisine 10 bin lira manevi tazminat ödenmesini istedi. Ancak İzmir Valiliği, talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Eğitim İş İzmir bölge ve yükseköğretim avukatı Ozan Karakaya, İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde, İzmir Valiliği’ne karşı manevi tazminat davası açıldı.

İzmir Valiliği ise yaptığı savunmada, dava konusu olayın bir idari işlem ya da eylemden kaynaklanmadığını öne sürdü. Dava konusu olayda idarenin hukuki sorumluluğu veya kusursuz sorumluluğunu doğuran bir unsur bulunmadığı, tanzimi istenilen zararın, idarenin doğrudan bir eyleminden kaynaklanmadığı dile getirildi.

Yapılan yargılama sonunda, okulda başka müdür yardımcıları olmasına rağmen bütün ağır görevlerin Gülay Karahan’a verildiği, müdür yardımcısının işlerini aksatmamasına rağmen uyarı cezası aldığı, okulda bulunmasına rağmen ek ders ücretinin kesildiği ve merkezi sistem sınavlarında görev verilmeyerek haksız ve asılsız soruşturmalar açıldığı sonucuna varıldı. Mahkeme, kamu görevlilerinin, görevlerini yaparken ve yetkilerini kullanırken kişilere verdiği zararın, kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturduğunu, kamu görevlisi olan okul müdürünün de idarenin görevlisi olduğunu, davaya konu işlemleri resmi yetki, görev ve olanaklardan yararlanarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı vurguladı. Mahkeme, Anayasa’nın 129’uncu maddesinin 5’inci fıkrasındaki, ‘Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir’ ifadelerine atıfta bulunarak, İzmir Valiliği’nin 5 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Yaşanan süreçte başka bir okulda görevlendirilen Karahan’ın avukatı Ozan Karakaya, \"Bu olumlu gelişme, sürecin sonu değil, başlangıcıdır. Hazine kasasından çıkacak bu tutar ve diğer masrafların kusurlu personel olan okul müdürüne rücu edilmesi için gerekli takibi ve hukuki süreci kararlılıkla sürdüreceğiz\" dedi.

Valiliğin, 5 bin liralık tazminatı, okul müdürüne ödetmesi bekleniyor.



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