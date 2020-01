Müdür elektroşok cihazıyla dolaşıyor: 100 öğrenci uyuşturucu batağında; defalarca polis istedik, göndermediler!

Uyuşturucu satıcılarına yönelik üç günde iki kez operasyon düzenlenen Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi’nde halkın başlattığı nöbet devam ediyor. Kullanıcı yaşının 10’a kadar düştüğü semtte veliler de tedirgin; Piri Reis Ortaokulu Müdürü Seçkin Emiralioğlu her sabah okulun etrafındaki satıcıları kovalıyor. Kapı önünde elektroşok aletiyle dolaştığı belirtilen Emiroğlu, "Bu satıcılar küçük çocuklara uyuşturucu satıyor, polisi görünce uzaklaşıyorlar. Biz de defalarca güvenlik güçlerine ‘En azından okul giriş ve çıkışlarında üniformalı görevli gönderin’ dedik, ama bunu bile yapmıyorlar" dedi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın izlenim haberi şöyle:

Ataşehir Yeni Çamlıca mahallesi sakinleri, özellikle son 2-3 yıldır uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ediyor. Bir türlü önüne geçilemeyen tehlike nedeniyle endişelenen mahalleli, en son 15 gün önce nöbet tutmaya karar verdi. Bölgeye aralıklarla uyuşturucu operasyonu düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ise mahalleye son üç günde iki kez operasyon düzenledi. İlk operasyon geçen cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirildi.

İkinci operasyon ise dün sabaha karşı düzenlendi. Helikopter desteğiyle gerçekleştirilen operasyona 400 polis katıldı.

Polis, gündüz saatlerinde ise özellikle uyuşturucu satışı yapıldığı öne sürülen Erdembey sokak giriş ve çıkışları ile belirli noktalarda nöbet tutmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, kentsel dönüşüm ile birlikte son birkaç yıl içerisinde mahallenin nüfusu arttı ve bu artışla birlikte de mahallede uyuşturucu ticareti yaygınlaştı. Yeni Çamlıca Mahallesi muhtarı Fazlı Sarısoy, konuyla ilgili Milliyet’e şunları söyledi:

"Kullanma yaşı 10’a düştü"

"Kentsel dönüşümle birlikte mahallemiz çok fazla göç aldı ve bu göçlerle birlikte gecekondulaşma arttı. Bu da beraberinde uyuşturucuyu mahalleye getirdi. Son birkaç yıldır açık bir şekilde köşe başlarında uyuşturucu ticaretinin yapıldığını görüyoruz. Sokakta her an her köşede bir içici görmeniz mümkün. Gençlerimizin yüzde 30’u ya satıcı ya içici. Uyuşturucu kullanma yaşı 10’a düştü. Çocuklarımız can çekişiyor. Yetkililerin kalıcı çözüm bulmasını talep ediyoruz. Yeni Çamlıca Mahallesi’nin acilen kentsel dönüşüme girmesi, gecekondulaşmanın da önüne geçilmesi gerekiyor.”

"İhbar ettiğimizi sanıp evimizi bastılar"

Mahallede nöbet tutan Salih Öz ise uyuşturucu satıcılarının daha önce evini bastığını şöyle anlattı:

"Yıllardır bu mahallede uyuşturucu satışı yapılıyor. Eskiden gizli saklı yapılıyordu. Şimdi her köşede ya satıyorlar ya içiyorlar. Haliyle biz de mahalleli olarak rahatsızız. Biz nöbet tutmaya başlamadan önce ilerideki evlerden birine polis baskın yapınca, bu insanlar da bizim şikâyet ettiğimizi düşünüp gelip bizim evimizi bastılar. Kapımı kırdılar. O sırada polis gelmeseydi belki de bu insanlar benim eşimi öldürmüşlerdi. Akşam belli saatlerde bu satıcılar ve içiciler mantar gibi türüyor. Getirip uyuşturucuyu burnumuzun dibine kadar soktular. Hepimizin genç çocukları var. Mahalleli olarak kalıcı önlemler alınana kadar nöbet tutacağız.”

"Müdürümüz elektroşok cihazıyla dolaşıyor"

Okul kapısında öğrencilerini almaya gelen veliler de tedirgin. 16 yıllık mahalle sakini Semahat Yücel şunları anlattı:

“Özellikle okulun çevresi berbat durumda. Polisi görünce kaçıyorlar. Ama polis kaybolunca yine ortaya çıkıyorlar. Okul müdürümüz kendince önlemler alamaya çalıyor. Aldığı yöntemlerin işe yaradığını da gördük. Sabah erken saatlerinde elindeki şok cihazı ile okul çevresinde dolaşıyor. Bu şekilde bu insanları buradan uzaklaştırıyor. Ama tek başına yapılabilecek bir şey değil. Çocuğumu kapıya çıkaramıyorum. Çünkü bazen içip içip kapımıza sızdıklar oluyor. Bu durum küçük çocukları ürkütüyor. Çocuklarımızın, hepimizin güvenliği için devlettin bu mahalleye el atması gerekiyor.”

"100 öğrencimiz uyuşturucu batağında"

Mahalledeki Piri Reis Ortaokulu’nun Müdürü Seçkin Emiralioğlu ise şu çarpıcı bilgileri verdi:

“Okulumuzda yaklaşık 100 öğrencimiz devamsız ve çocuklar uyuşturucu kullandıkları için okula gelmiyorlar. Bu öğrenciler uyuşturucunun kucağında. Diğer taraftan uyuşturucu satıcılarına karşı güvenlik önlemi alınmıyor. Bin metrekarelik alanda 5 okul var fakat tek bir güvenlik görevlisi yok. Benim sabah saat 08.30’da okulda olmam gerekirken, saat 07.00’de okulun çevresine geliyorum, birkaç defa dolaşıyorum, satıcı var mı yok mu diye... Çünkü bire bir şahit olduk, bu satıcılar küçük çocuklara uyuşturucu satıyor, polisi görünce uzaklaşıyorlar. Biz de defalarca güvenlik güçlerine ‘En azından okul giriş ve çıkışlarında üniformalı görevli gönderin’ dedik, ama bunu bile yapmıyorlar. Gerekli önlemler alınmazsa bu çocuklar uyuşturucu batağı içerisinde kaybolup gidecekler. Biz okul yönetimi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Rehber öğretmenlerimiz her gün bir sınıfa uyuşturucu ile ilgili seminerler düzenliyor. Fakat bu sadece bizlerin çabasıyla hallolacak bir şey değil.”



