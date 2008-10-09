‘Müdür bey Allahsız ve Ermeni mi?’

Antalya'daki Aksu İlköğretim Okulu'nda müzik öğretmeni ile müdür arasındaki cinsel taciz suçlamasını soruşturan ilköğretim müfettişleri Nedim Düztepe ve Mehmet Çağlar'ın tanık öğretmenlere, “Okul müdürünün Allah'a inanmadığı, Ermeni olduğu ileri sürülmektedir. Bildiklerinizi yazınız” sorusunu yönelttiği ortaya çıktı. Müdür ve öğretmene 1'er günlük maaş kesme cezası verilirken; Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Atatürkçü öğretmenlere baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.Aksu İlköğretim Okulu'nun Müzik Öğretmeni 36 yaşındaki Sevil Ünlü'nün cinsel tacizle suçladığı Okul Müdürü Mehmet Karakaş, geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak hakkındaki iddianın soruşturulmasını talep etti. Müdür Karakaş, öğretmen Ünlü'nün disiplinsiz davranışlar sergilediğini, kendisini uyardığını, bir süre sonra da hakkında ‘cinsel tacizde bulunduğu’ yönünde dedikodular çıkarttığını belirterek, müfettişlerin idari soruşturma yapmasını istedi. Bu sırada müdür ve öğretmen savcılığa karşılıklı suç duyurusunda bulundu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma kapsamında müfettiş görevlendirirken, Okul Müdürü Karakaş il merkezindeki İsmail Hakkı Kaya İlköğretim Okulu'na yine müdür olarak atandı, öğretmen Ünlü ise İbradı İlçesi'ndeki Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda görevlendirildi.Olayı soruşturmakla görevlendirilen ilköğretim müfettişleri Nedim Düztepe ve Mehmet Çağlar, geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında yaptıkları soruşturma sonunda öğretmenlerin ifadelerini aldı. Taciz iddiasının gerçek olmadığına kanaat getiren müfettişler, hazırladıkları raporda, idari konularda okul müdürü ve öğretmene 1/30 aylıktan kesme cezası verilmesini talep etti. Müfettişler, ‘devlet memurunun güven ve itibar duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunulduğu’ gerekçesini gösterdi. Milli Eğitim Müdürlüğü de müfettişlerin raporu doğrultusunda cezaları onayladı. Yaklaşık bir yıl süren soruşturma ve yazışmalar sonunda, cezalar önceki gün taraflara tebliğ edildi.Müzik öğretmeni Ünlü'nün Müdür Karakaş hakkında taciz suçlamasıyla ilgili dava ise 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, dün yaptığı açıklamada, soruşturma evraklarını incelediklerini ve ilköğretim müfettişlerinin bu soruşturma sırasında olayla ilgisi olmayan ve Anayasa'nın 24'üncü maddesini (din ve cicdan hürriyeti) ihlal eden sorular sorduğunu öğrendiklerini söyledi. Atatürkçü öğretmenlere baskı kurulmaya çalışıldığını iddia eden Daş, şöyle konuştu:“Çalışkan, başarılı, Atatürkçü, Cumhuriyet kadrolarının üzerinde nasıl baskı kurulmaya çalışıldığının kanıtı bu soruşturmadır. Müfettişler tanık olarak gösterilen öğretmenlere ‘Okul Müdürü Mehmet Karakaş'ın Allah'a inanmadığı Ermeni olduğu, bayrağa saygısının olmadığı, öğle yemeklerinde ayrana rakı koyup içtiği, Müzik Öğretmeni Sevil Ünlü'ye sarkıntılık ve taciz ettiği, bazı öğretmenleri okuldan attıracağını söylediği ileri sürülmektedir. Bu konulardaki ifadenizi aşağıya yazınız’ diye sormuş ve bu 5 sorunun cevabının yazılmasını istemiştir. Burada açıkça Anayasamızın 24'üncü maddesini ihlal suçu işlemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir. Kişilerin inançları, ırkları bir suç olarak görünüp sorgulanamaz. Ulusumuzun dinsel duygularını kullanarak bir eğitim ve bilim işgörenini toplum gözünde karalayarak ve Ermeni yurttaşlarımıza karşı nefret doğuracak bu bakış açısını Milli Eğitim Bakanlığı nasıl açıklayabilir? Irk din ve dil ayrımı gözetmeden yurttaşlık temelindeki bu tanıma karşı AKP ve MEB ise sadece dinsel yapıya dayalı bir ulus anlayışını öne çıkarmaktadır. Bu politikaların sonucu olarak ülkemizde, etnik, dinsel ve dilsel temelde olaylar çıkmaktadır.”Söz konusu soruşturmanın Aksu İlköğretim Okulu eski Müdürü Mehmet Karakaş’ın şikayeti üzerine açıldığına dikkat çeken Daş, “Müdür Karakaş 2001- 2007 yılları arasında okul müdürlüğünü yaptığı Aksu İlköğretim Okulu'nu başarıdan başarıya koşturmuş, elindeki kurumu Antalya’nın en iyi kurumlarından biri haline getirmiştir” dedi.Başarının alkışlanması ve ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Karakaş, “Bırakın alkış ve ödüllendirmeyi, amacından tamamen saptırılmış böyle bir soruşturma dosyası ile adeta çalışanların şevkini kırmaya, onları yıldırmaya çalışmaktadırlar. Bu dosya yandaş olmadığı düşünülen çalışanlara karşı bir gözdağı, suçlulara cesaret abidesidir” diye konuştu.Yukarıda açık kimliği ve diğer bilgileri yer alan tanık öğretmen (....) ../11/2007 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11.30'da Aksu İlköğretim Okulu'ndaki müfettişliğimiz odasına itham edilen konumunda davet edilerek, davet edilmesine esas konu kendisine anlatılıp, bu konuda açıklamalarının istenileceği ve açıklama yapmasına engel bir durumun olup olmadığı, açıklama yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, açıklama yapmasına engel bir durumu olmadığını ve özgür iradesi ile açıklama yapmak istediğini belirtmesi üzerine; iddialar/konular ile ilgili olarak Okul Müdürü Mehmet Karakaş hakkında aşağıdaki iddialar ileriye sürülmektedir.1- Allah'a inanmadığı, Ermeni olduğu2- Bayrağa saygısı olmadığı3- Öğle yemeklerinde ayrana rakı koyup içtiği4- Öğretmen Sevil Ünlü'ye sarkıntılık ettiği ve tacizde bulunduğu5- Bazı öğretmenleri okuldan attıracağını söylediği ileri sürülmektedir.Bu konulardaki ifadenizi aşağıya maddeler halinde yazmanızı, varsa belgelerinizi ifadenize eklemenizi rica ederiz.Nedim Düztepe Mehmet Çağlarİlköğr. Müfettişi İlköğr. Müfettişi