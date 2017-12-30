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Mudanya'da yoksul ailelere ücretsiz zeytinyağı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kurduğu 'Zeytin Dalı Ekibi' belediye sınırlarında bulunan ağaçlardaki zeytinleri toplatıp bunları zeytinyağı haline dönüştürüyor

30 Aralık 2017 13:43

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kurduğu \'Zeytin Dalı Ekibi\' belediye sınırlarında bulunan ağaçlardaki zeytinleri toplatıp bunları zeytinyağı haline dönüştürüyor. Türkyılmaz, bu zeytinyağlarını evlerini ziyaret ettiği dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.
Mudanya Belediye Başkanı CHP\'li Hayri Türkyılmaz, \'Zeytin Dalı Ekibi\' oluşturarak belediye sınırlarında bulunan ağaçlardaki zeytinleri toplatıyor. Türkyılmaz, toplanan zeytinleri daha sonra bir tesiste zeytinyağı haline getirterek ihtiyacı olan ailelere evlerini ziyaret ederek veriyor. \"Mudanya’da halkın malı halkın olacak\" prensibi ile bu yıl  böyle bir proje başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şöyle dedi:
\"Belediyemiz sınırlarındaki, park, bahçe, sokak ve kırsal arazide, 2 bine yakın zeytin ağacımız bulunuyor. Bu zeytinleri kurduğumuz ekip ile toplatıyoruz. Sonra, anlaştığımız bir tesise verip zeytinyağı haline dönüştürüyoruz. Üzerine, \'Mudanya Belediyesi\'nin kendi zeytin ağaçlarından toplanan ürünlerden üretilmiştir\' yazılı etiket bulunan zeytinyağları, ihtiyaç sahiplerine gerekirse evlerine giderek ücretsiz veriyoruz. Şu ana kadar 600 ağaçtan zeytin toplandı. Bu sayı çok daha artacak. Önümüzdeki yıl hasadı erken başlatıp tüm ağaçlarımızdaki zeytinleri toplayıp, zeytinyağı haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Böylece çok daha fazla aileye ücretsiz zeytinyağı vereceğiz.\" 
Mudanya Belediyesi\'nde, Zeytin Dalı Ekibi\'nin Koordinatörü Ebru Akaltun halkın bu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

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