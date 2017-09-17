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Mudanya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya İlçesi'nde, esnaf 34 yaşındaki Mehmet Öztürk, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

17 Eylül 2017 17:56

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya İlçesi\'nde, esnaf 34 yaşındaki Mehmet Öztürk, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde unlu mamüller satan bir işyerinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen ve yüzünde kar maskesi bulunduğu belirtilen bir kişi, Mehmet Öztürk’e, işyerinin kapısından silahla iki el ateş ederek kaçtı. Saldırıda yaralanan Mehmet Öztürk, çevreden yetişenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Öztürk’ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

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