Mudanya'da huzur operasyonu 

BURSA’nın Mudanya ilçesi’nde 200 polisin katıldığı huzur operasyonunda 441 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 103 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mudanya ilçesi’nde kişiler, araçlar ve işyerlerini kapsayan 200 polisin katıldığı huzur operasyonu düzenlendi. 441 kişi ve 103 aracın sorgulandığı demetimlerde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 iş yerine konsomatris çalıştırdığı gerekçesiyle, 3 iş yerine sigara içirmekten, 3 iş yerine ise sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı işlem yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin denetim yapması

- Şahıs ve araçların aranması

- Detaylar

Haber-Kamera: Tarık ARSLAN-Mudanya-BURSA/(DHA)

