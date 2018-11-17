Mudanya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine zeytinyağı dağıtıyor

Bursa Mudanya Belediyesi; belediyeye ait arazilerde, park ve refüjlerde yetişen zeytinleri toplayıp işleyerek elde edilen zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Deniz Aytekin’in Yeşilist’te yer alan haberine göre, geçtiğimiz yıl başlatılan ‘topraktan halka zeytinyağı’ projesi kapsamında bir ton zeytinyağı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bu yıl da toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelendi, zeytinyağı olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Proje kapsamında belediyenin Zeytin Dalı birimine kayıtlı olan vatandaşlar zeytinyağı dağıtımından faydalanabiliyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Toprakta kendi kendine yetişen, Mudanya’nın simgesi zeytinlerimiz ziyan olmasın dedik ve topladığımız mahsulleri halkımızla, Mudanyalılarla paylaşalım istedik. Bu toprağın ürünlerini bu toprağın sahipleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz birlikte Mudanyayız” diye konuştu.

Mudanya’da göreve geldikleri günden bu yana bir karış toprağı imara açmadıklarını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, kentin tarımsal değerlerini de koruduklarını dile getirdi. Mudanya’nın üç karası adını verdikleri Tirilye tipi siyah zeytin, siyah incir ve kara üzümün önemli bir tarımsal değer olduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, tarım ürünlerinin tanıtılması ve geliştirilmesine katkı sağlamanın yanı sıra toprağın bereketini halkla paylaşmak istediklerini söyledi.