Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, zeytin alanlarıyla ilgili iddialara yanıt verdi

Halil ÖZÇOBAN- Tarık ARSLAN/ MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesi Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, zeytin alanlarını yasalara aykırı olarak imara açtığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Başkan Türkyılmaz, göreve geldiği günden bu yana tek karış toprağı imara açmadığını söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, zeytin alanlarını yasalara aykırı olarak imara açtığı yönünde geçen günlerde yayımlanan haber ve iddialarla ilgili ‘Zeytinlikler ve İmar’ konulu bir basın toplantısı düzenledi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde halka açık olarak düzenlenen toplantıda, Başkan Hayri Türkyılmaz kendisine yöneltilen iddialara belgelerle yanıt verdi. Göreve geldiği günden bu yana tek karış toprağı imara açmadığını belirten Hayri Türkyılmaz, yanlış beyanlarla algı operasyonu yapıldığını ifade etti. Türkyılmaz, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiği dosyada 612 zeytinliğin vasıf değişikliği yapılarak arsaya çevrilmesi ve mahkeme kararının hiçe sayılarak konut izni verilmesiyle ilgili suçlananın kendisi değil, geçmiş dönem belediye başkanları olduğunu söyledi. Başkan Hayri Türkyılmaz, “Baltayı yanlış taşa vurdunuz. O baltanız paramparça olacak, bu taş o kadar sağlam. Bu taş Cumhuriyet taşı, bu taş Mudanya taşı. Bu taş namusluluk ve dürüstlük taşı. Siz bu taşı parçalayamazsınız. Ne ben ne arkadaşlarım ne de Mudanyalı hemşerilerim buna izin verecek” diye konuştu.

\'BİR KARIŞ BETON DÖKÜLMEDİ\'

İçişleri Bakanlığı tarafından 627 dosyanın incelenmesi sonucunda, asılsız iddia ve haberlerde yer alan zeytin arazileriyle ilgili şu anki belediye yönetiminin bir ilgisi olmadığını vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

“O dosyalar içerisinde yalnızca 3 tane bizim dönemimizle ilgili madde var. Tarım görüşleri alınmış olmasına rağmen burada yüzde 10 üzerinden bir soruşturma izni verildi. Basında yer alan hiçbir yerle ilgili şu anki belediyenin yaptıklarıyla ilgisi yok. Birisi Bademli Mürsel Mahallesi’nde, daha önceki süreçte bir vatandaş uğradığı mağduriyet sonucu yargıya gitmiş, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve yapılan imar planı değişikliği sonucunda mağdur olduğuna karar verilmiş. Teknik heyetimiz inceledikten sonra meclis kararı aldık. Yargı kararını uyguladık. Bir diğer konu Ülkü Mahallesi imar planları. Planları yapıldı, tüm görüşler ve onaylar alındı. Teknik olarak da uygun bir plan hazırlandı. 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir karış yer ilave etmeden daha önce yazılmış imar planı kabul edildikten sonra Büyükşehir’e sunuldu. Büyükşehir de bizim buradan 3 katlı çıkardığımız imarı 5 kat olarak değiştirdi ve bu şekilde onayladılar. Yine aynı şekilde Aydınpınar’da imar planları daha önce hazırlanmış, aynı şekilde teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda yeni bir imar alanı açmadan planlar yapılmıştır. Bu üç plan değişikliğiyle alakalı söz konusu yere bir karış beton dökülmemiş. Altyapı hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması için değişiklik yapılmıştır.”

ZEYTİN ARAZİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA UNSURU BULUNAMADI

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Karademir ise söz konusu dosya ile ilgili bir sunum yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müfettişlerin, belediyenin tüm imar planları ve ruhsatları ile alınan kararları incelediğini belirten Karademir, şöyle konuştu:

“Medyada yer aldığı şekilde imar uygulamasıyla zeytinliklerin imara açılması söz konusu değil, komik bir iddiadır. Mudanya’nın bütün imar planlarında problem var. Bunun için teknik bir insana gerek yok. Mudanya’da parsel kalmadı. Bundan sonra soruşturma umarım sonuna kadar gider. Bu zeytin alanlarını imara açan, planları onaylayan ve bizleri bu planları uygulamak zorunda bırakanların hepsiyle ilgili umarım sonuna kadar gider. Biz de rahatlarız. Bir daha belediye meclisleri de el kaldırdıkları dosyalara baksınlar. Encümen zaten onaylı imar planı üzerine karar alır, imar planı olmadan zeytinliği imara açamaz, böyle bir yetki yoktur. Bu yetki tamamen belediye meclisindedir. İmar uygulamaları yapılmadan ruhsat verilmez. 612 taşınmazla ilgili de encümen kararlarını tek tek incelediler. Encümen kararlarıyla ilgili herhangi bir soruşturma unsuru bulunmadı. İlçe belediyesi olarak üst ölçekli bütün planlarımızın yetkisi Büyükşehir Belediyesi’ndedir. Bizim Büyükşehir’in hazırladığı ve bize gönderdiği imar planlarının dışında herhangi bir tasarrufumuz olamaz. Bu soruşturma dosyasında atıf hep 2007-2008 yılınadır.”

\'HUKUKSUZLUĞA BÜYÜKŞEHİR İMZA ATTI\'

Başkan Yardımcısı Karademir, soruşturma izni verilen Güzelyalı İmar Planı’nın da 2013 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandığına dikkati çekerek, “Güzelyalı planları iptal edildi. Bu planlarda sorun olduğu için Başkanımız bu planları \'onaylayamam\' dedi. Bu planları Büyükşehir Belediye Meclisi onayladı. Bu hukuksuzluk bu planlarda duruyor. Bütün verilen ruhsatların dayanağı olan imar planlarını onaylayan Büyükşehir Belediyesi’dir. 2008’li yıllardan söz ediliyor. Hukuksuzluğa imza attılar. Çağrışan Mahallesi’ndeki ruhsatlarımız da incelendi. Yine Büyükşehir Beledice Meclisi’nce 2013 yılındaki kararıyla verilen onaylardır. Bunların hepsi soruşturma dosyasında var. Çağrışan’daki verilen ruhsatların dayanağı da yine bu imar planlarıdır. Herkes işine geldiği kısmını paylaşıyor. Halitpaşa Mahallesi’nde son dönem ciddi bir yapılaşma var. Buradaki ruhsatlara ilişkin ve Ömerbey Mahallesi’ndeki parsellerdeki zeytinlik vasıflı taşınmazlar diye başlıyor. 2008 yılında onaylanan planları gündeme getiriyorlar” diye konuştu.



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