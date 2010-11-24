-MÜDAHİLLİK TALEPLERİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Bayrampaşa Cezaevi'ndeki ''Hayata Dönüş Operasyonu'' sırasında görev sınırlarını aşarak 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen dönemin 39 jandarma görevlisinin yargılandığı davada, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına Hazine avukatının yaptığı müdahil olma talebi reddedildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Hazine Vekili Nilgün Güvenç, yapılan operasyon nedeniyle cezaevinin çok büyük hasar gördüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına davaya katılmak istediğini söyledi. Müdahil avukatlarından Selçuk Kozaağaçlı da doğan hasarın ileride tazmininin gerektiğini belirterek, Hazine avukatının katılma talebinin uygun olduğunu, katılması gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti ise, sanıklar hakkında ''adam öldürmek'' ve ''adam öldürmeye teşebbüs'' suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının doğrudan zarar görmesinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi.