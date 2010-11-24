T24 LogoT24 Logo
Gündem

MÜDAHİLLİK TALEPLERİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

24 Kasım 2010 19:02

-MÜDAHİLLİK TALEPLERİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Bayrampaşa Cezaevi'ndeki ''Hayata Dönüş Operasyonu'' sırasında görev sınırlarını aşarak 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen dönemin 39 jandarma görevlisinin yargılandığı davada, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına Hazine avukatının yaptığı müdahil olma talebi reddedildi.  Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Hazine Vekili Nilgün Güvenç, yapılan operasyon nedeniyle cezaevinin çok büyük hasar gördüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına davaya katılmak istediğini söyledi.  Müdahil avukatlarından Selçuk Kozaağaçlı da doğan hasarın ileride tazmininin gerektiğini belirterek, Hazine avukatının katılma talebinin uygun olduğunu, katılması gerektiğini söyledi.  Mahkeme heyeti ise, sanıklar hakkında ''adam öldürmek'' ve ''adam öldürmeye teşebbüs'' suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının doğrudan zarar görmesinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24