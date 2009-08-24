Müdahale için hızlı giden doktora ceza

Yaralananlara müdahale etmek için hastaneye gelmek isterken, aşırı sürat yaptığı gerekçesiyle trafik cezasına çarptırıldı.
Kemah ilçesi yakınlarda bir kamyonun Devlet Demiryolları işçilerini
taşıyan otodres ile çarpışması sonucu altı kişinin yaralanarak Erzincan
devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından Dr. Tülay Diken acil
müdahale için hastaneye çağrıldı. Evinden kendi özel aracı ile çıkan ve
babasını da yanına alan Dr. Tülay Diken, Ergenekon Bulvarı üzerinde
sehir halindeyken uygulama yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu.
Ehliyet ve ruhsatını isteyen Trafik polisi memurları daha sonra 62 km
hız ile şehir içi hız limitlerine aştığını ve radara yakalandığını
söylediler. Genç doktor araçtan inerek kendisinin doktor olduğunu ve
acil müdahale için Devlet hastanesine gitmekte olduğunu söyledi. Ancak
bunu dikkate almayan polis memurları cezayı yazmak zorunda olduklarını
belirttiler. Genç Doktorun ısrar etmesi üzerine bir müddet sonra polis
memurları kendinsin babası tarafından hastaneye bırakılabileceğini ve
babasının tekrar yanlarına dönerek ceza makbuzunu almaları gerektiğini
söylediler. Çaresiz bir şekilde babası tarafından hastaneye bırakılan
Dr. Tülay Diken hastaneye gelen yaralılara müdahalede bulunarak hayat
kurtardı.
Yaşanan üzücü olayın ardından konuşan Dr.
Tülay Diken "Trafik polisleri elbette görevlerini yapmaları gerekiyor.
Sonuç da video görüntü ile radara yakalanıyorsunuz. Ama bazı özel
durumlarda da bence anlayışlı olmaları gerekiyor. Bana yaşadığım bu
durum karşısında neler yapmam gerektiğini söyleselerdi en azından
tutanak tutsalardı. Daha sonradan bence bu olay rahatlıkla
halledilebilirdi. Sonuç da 100 kilometre hız bile yapmış olsam bu benim
en doğal hakkım çünkü kanamalı bir hastam olabilir, hastayı
kaybedebiliriz on dakika bile, bir dakika bile bizim için çok önemli
olabiliyor çoğu zaman. Çok anlayışlı ve dikkatli olmaları gerekiyor
özellikle sağlık personeline karşı bu konuda bizlere imtiyaz tanınması
lazım. Bizim için tabiî ki insan hayatı çok önemli sonuçta benim
müdahale edeceğim oradaki polis memurunun bir yakını da olabilirdi.
Onlarda beni acilde bekleyebilirlerdi. Ben hastalarımda da görüyorum 1
dakika geciktiğiniz zaman hasta yakınları haklı yere kıyamet
koparabiliyorlar ki düşünün yaşanan bir trafik kazası. Kendi
başlarından böyle bir olay geçmiş olsaydı, kendi yakınları hastanede
olsaydı acaba hani radara yakalandınız beş dakika on dakika
bekletildiniz işte trafik cezası kesiliyor acaba bu olayı nasıl
karşılarlardı çok merak ediyorum. Öncelikle kendilerini diğer
insanların yerine koysunlar bunu yaparken" diye konuştu.