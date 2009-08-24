Müdahale için hızlı giden doktora ceza

Yaralananlara müdahale etmek için hastaneye gelmek isterken, aşırı sürat yaptığı gerekçesiyle trafik cezasına çarptırıldı.



Kemah ilçesi yakınlarda bir kamyonun Devlet Demiryolları işçilerini taşıyan otodres ile çarpışması sonucu altı kişinin yaralanarak Erzincan devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından Dr. Tülay Diken acil müdahale için hastaneye çağrıldı. Evinden kendi özel aracı ile çıkan ve babasını da yanına alan Dr. Tülay Diken, Ergenekon Bulvarı üzerinde sehir halindeyken uygulama yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyet ve ruhsatını isteyen Trafik polisi memurları daha sonra 62 km hız ile şehir içi hız limitlerine aştığını ve radara yakalandığını söylediler. Genç doktor araçtan inerek kendisinin doktor olduğunu ve acil müdahale için Devlet hastanesine gitmekte olduğunu söyledi. Ancak bunu dikkate almayan polis memurları cezayı yazmak zorunda olduklarını belirttiler. Genç Doktorun ısrar etmesi üzerine bir müddet sonra polis memurları kendinsin babası tarafından hastaneye bırakılabileceğini ve babasının tekrar yanlarına dönerek ceza makbuzunu almaları gerektiğini söylediler. Çaresiz bir şekilde babası tarafından hastaneye bırakılan Dr. Tülay Diken hastaneye gelen yaralılara müdahalede bulunarak hayat kurtardı.