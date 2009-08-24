T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Müdahale için hızlı giden doktora ceza

Yaralananlara müdahale etmek için hastaneye gelmek isterken, aşırı sürat yaptığı gerekçesiyle trafik cezasına çarptırıldı.

24 Ağustos 2009 03:00

Yaralananlara müdahale etmek için hastaneye gelmek isterken, aşırı sürat yaptığı gerekçesiyle trafik cezasına çarptırıldı.

Kemah ilçesi yakınlarda bir kamyonun Devlet Demiryolları işçilerini taşıyan otodres ile çarpışması sonucu altı kişinin yaralanarak Erzincan devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından Dr. Tülay Diken acil müdahale için hastaneye çağrıldı. Evinden kendi özel aracı ile çıkan ve babasını da yanına alan Dr. Tülay Diken, Ergenekon Bulvarı üzerinde sehir halindeyken uygulama yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyet ve ruhsatını isteyen Trafik polisi memurları daha sonra 62 km hız ile şehir içi hız limitlerine aştığını ve radara yakalandığını söylediler. Genç doktor araçtan inerek kendisinin doktor olduğunu ve acil müdahale için Devlet hastanesine gitmekte olduğunu söyledi. Ancak bunu dikkate almayan polis memurları cezayı yazmak zorunda olduklarını belirttiler. Genç Doktorun ısrar etmesi üzerine bir müddet sonra polis memurları kendinsin babası tarafından hastaneye bırakılabileceğini ve babasının tekrar yanlarına dönerek ceza makbuzunu almaları gerektiğini söylediler. Çaresiz bir şekilde babası tarafından hastaneye bırakılan Dr. Tülay Diken hastaneye gelen yaralılara müdahalede bulunarak hayat kurtardı.

Yaşanan üzücü olayın ardından konuşan Dr. Tülay Diken "Trafik polisleri elbette görevlerini yapmaları gerekiyor. Sonuç da video görüntü ile radara yakalanıyorsunuz. Ama bazı özel durumlarda da bence anlayışlı olmaları gerekiyor. Bana yaşadığım bu durum karşısında neler yapmam gerektiğini söyleselerdi en azından tutanak tutsalardı. Daha sonradan bence bu olay rahatlıkla halledilebilirdi. Sonuç da 100 kilometre hız bile yapmış olsam bu benim en doğal hakkım çünkü kanamalı bir hastam olabilir, hastayı kaybedebiliriz on dakika bile, bir dakika bile bizim için çok önemli olabiliyor çoğu zaman. Çok anlayışlı ve dikkatli olmaları gerekiyor özellikle sağlık personeline karşı bu konuda bizlere imtiyaz tanınması lazım. Bizim için tabiî ki insan hayatı çok önemli sonuçta benim müdahale edeceğim oradaki polis memurunun bir yakını da olabilirdi. Onlarda beni acilde bekleyebilirlerdi. Ben hastalarımda da görüyorum 1 dakika geciktiğiniz zaman hasta yakınları haklı yere kıyamet koparabiliyorlar ki düşünün yaşanan bir trafik kazası. Kendi başlarından böyle bir olay geçmiş olsaydı, kendi yakınları hastanede olsaydı acaba hani radara yakalandınız beş dakika on dakika bekletildiniz işte trafik cezası kesiliyor acaba bu olayı nasıl karşılarlardı çok merak ediyorum. Öncelikle kendilerini diğer insanların yerine koysunlar bunu yaparken" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24