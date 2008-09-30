Mucize tablet deneniyor

Kalp ve damarlarınızı siyah çikolatayla koruyun



Kalp sağlığı için dişleri fırçalayın



Migrenlilerde felç riski daha fazla



Ayda 1 dolara söz konusu hastalıklardan koruması beklenen tabletin, 12 haftalık pilot deneyinin başarılı geçmesi halinde, gelecek yılın sonundan itibaren 7 bin gönüllü üzerinde denenmesi planlanıyor. Hürriyet'in haberine göre, Welcome Trust ile İngiliz Kalp Vakfı’nın desteklediği projenin özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalp ve felçten ölümü azaltması bekleniyor. Dörtlü tablet, aspirin, kolesterolü düşüren statin, ACE inhibitörü ve tansiyonu azaltan thiazit içeriyor.