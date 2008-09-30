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Sağlık

Mucize tablet deneniyor

Kalp krizi ve felçten ölümü yarı yarıya azaltacağı söylenen dört ilacın bileşimi olan mucize tabletin, klinik deneyleri İngiltere’de başlıyor.

30 Eylül 2008 03:00

Kalp krizi ve felçten ölümü yarı yarıya azaltacağı söylenen dört ilacın bileşimi olan mucize tabletin, klinik deneyleri İngiltere’de başlıyor.

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Ayda 1 dolara söz konusu hastalıklardan koruması beklenen tabletin, 12 haftalık pilot deneyinin başarılı geçmesi halinde, gelecek yılın sonundan itibaren 7 bin gönüllü üzerinde denenmesi planlanıyor. Hürriyet'in haberine göre, Welcome Trust ile İngiliz Kalp Vakfı’nın desteklediği projenin özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalp ve felçten ölümü azaltması bekleniyor. Dörtlü tablet, aspirin, kolesterolü düşüren statin, ACE inhibitörü ve tansiyonu azaltan thiazit içeriyor.

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