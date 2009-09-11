Mucize kurtuluşun öyküsü

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda sel suılarına kapılmaktan son anda kurtulan 26 yaşındaki Halime Hüseyin, ölümle burun buruna geldiği dakikaları anlattı.



Sel felaketinin boyutlarını gözler önüne seren bottaki kadının anlattığı dehşet dakikaları tüyler ürpertti. Özbatu Turizm Şirketi'nde 6 aydır otobüs hostesi olarak çalışan 26 yaşındaki Halime Hüseyin'in söyledikleri felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Akşam gazetesinin haberine göre, Bulgaristan - İstanbul seferini yapan otobüsün İkitelli Basın Ekspres Yolu Halkalı sapağına geldiğinde aniden sel sularıyla dolduğunu söyleyen Hüseyin şunları anlattı: 'Otobüsün içi su dolmaya başladı. Kaptan ve ben panik yapmamaya çalıştık. Suyun basıncıyla otobüsün ön kapı camı patladı. İçeri dolmaya başlayan su yavaş yavaş koltuklara ulaştı. Sivil Savunma ekiplerine 'Bizi kurtarın' diye bağırdık. Ancak suyun kuvvetiyle bot yanımıza yaklaşmakta zorlanıyordu. Su biraz azalınca yolcuları tahliye ettik.'Halime Hüseyin, 'Benim ölümüm de burada olacakmış dedim. Babam yeni vefat etmişti. 'Yanına geliyorum bekle baba' diye seslendim. Pasaportumu ve cep telefonumu bir poşetin içine sarıp atletimin içine koydum. Sulara kapılırsam belki telefon işime yarayabilirdi. Eğer ölürsem de pasaportumdan kimliğim tespit edilsin istedim. Ölüme hazırlandım. Hala yaşadığıma inanamıyorum.

