T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mucize kurtuluş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da tur otobüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

30 Eylül 2018 17:00

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'da tur otobüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu sırada yol kenarında bekleyen iki kişinin kazadan şans eseri saniyelerle kurtulduğu görüldü.
Kaza, 28 Eylül\'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Tur otobüsü, caddenin kenarına park edilen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolda bekleyen 2 kişinin üzerine savruldu. Yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Üzerlerine savrulan otomobilin geldiğini fark eden 2 kişi son anda kaçarak canlarını kurtardı. Üzerlerine doğru gelen otomobilden saniyelerle kurtulan 2 kişi, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA BODRUMBuKaza28 Eylül KıbrısCaddesiTurYağmurluFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24