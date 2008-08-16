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Yaşam

Mucize kurtuluş

Batman'da sıvacılık yapan bir işçi, 5. kattan demir borunun üzerine düştü. İşçinin sırtına saplanan boru, hastanede ameliyatla çıkarıldı

16 Ağustos 2008 03:00

Batman’da sıvacılık yapan bir kişi, çalıştığı inşaatın 5. katından demir borunun üzerine düşerek ağır yaralandı. İşçi sırtına saplanan boru ile hastaneye getirildi.

Alınan bilgiye göre, GAP Mahallesindeki bir inşatta sıvacılık yapan Mirze Akın (38), üzerinde çalıştığı iskelenin kırılması sonucu dengesini kaybederek, 5. kattan yerde bulunan 1 metrelik demir borunun üzerine düştü. Sırtına boru saplanan Akın, arkadaşlarının haber vermesiyle 112 acil servis ekipleri tarafından Batman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınarak sırtındaki boru çıkarılan Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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