Mucize Doktor dizisinde beklenmedik ayrılık!

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Mucize Doktor" isimli dizinin sevilen başrol oyuncusu Reha Özcan, projeye veda edecek.

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, "Adil Erinç" karakterine hayat veren Reha Özcan projeye veda ediyor.

Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek'in yönettiği dizide, Reha Özcan son kez sette çalışacak. Dizinin dengelerini değiştirecek bu ayrılığın ardından yapım şirketinin nasıl bir atak yapacağı ise henüz belli değil.

Mucize Doktor dizisinin erken final yapmayacağı ancak dizide oyuncu kısıtlamasına gidilebileceği konuşuluyor.