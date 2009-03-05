Mucit hemşire ‘Stomatik’ aparatına patent aldı

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başhemşiresi Özlem Bekteş, stoma pansumanlarını kolaylaştırıcı bir aparat geliştirerek, patentini aldı.



UÜ Tıp Fakültesi'nde 11 yıldır görev yapan ve "Stomakit" adlı aparatı geliştiren Özlem Bekteş (34), yaptığı yazılı açıklamada, 2001 yılında Gazi Üniversitesi'nde stoma bakım hemşireliği konusunda eğitim aldığını ve o tarihten sonra görevli olduğu bölüme gelen tüm stoma hastalarıyla bizzat ilgilendiğini ve hastaların yaşadığı problemleri yakından gözlemlediğini ifade etti.



Aparatın, bazı hastalıklar nedeniyle ameliyat olan, idrar ve ya dışkısını vücutta karın bölgesine yapılan bir kanaldan, vücuda yerleştirilen bir torbaya biriktirerek atmak zorunda kalan hastalarda kullanıldığını anlatan Bekteş, klinik ortamda uygulayıcıların ve ev ortamında da hastaların stoma bakımlarını kolaylaştıran bu aparatın, bakım ve pansumanların güvenli, ucuz, sağlıklı ve enfeksiyondan uzak bir şekilde uygulanmasını sağladığını ifade etti.



Aparatı hem hastaların hem de sağlık personelinin işini kolaylaştıracak, daha sağlıklı ve standart bir yöntem arayışına girmesi sonucu bir mühendislik firmasının da desteğini alarak şekillendirdiğini belirten Bekteş, basit ve fonksiyonel olan bu aparatın işe yaraması üzerine yurt içi ve yurt dışı patentlerini aldığını bildirdi.



"Stomakit"i, İtalya ve Türkiye'deki kongrelerde tanıttığını, hastanelerin ve tıp fakültelerinin ilgili birimlerine tanıtım amacıyla gönderdiğini, internet sitesi (stomakit.com) hazırlayarak anketler yaptığını, öneriler doğrultusunda ürünü geliştirdiğini ve olumlu tepkiler aldığını dile getiren Bekteş, şunları kaydetti:



"Türkiye'de 100 bin civarında stoma hastası bulunuyor. Ne yazık ki, kullanıma hazır olan aparatı hastalarla buluşturamıyoruz. Uzun zamandır, Stomakit'i üretecek, tanıtım ve pazarlamasını yapacak bir firma arayışımız sürüyor. Bu aparat ile sağlıklı bir şekilde antisepsi kurallarına uygun stoma bakım ve pansumanı yapılacağı gibi, hastaların ve ülkemizin ekonomisine de katkı sağlanacaktır. Stomakit'in ticarileşmesi halinde fikren tasarladığım, iki projeme daha finans desteği sağlamış olacağım."



Aparata 10 bin lira ödül



Bekteş, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından bu yıl üçüncüsünü düzenlenen "Tıbbi Cihaz Proje Yarışması"nda, "Stomakit" ile katıldığını ve birinci olarak 10 bin TL para ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.



İçi boş bir organın karın duvarına "ağızlaştırılarak", içeriğinin suni bir yolla taşınmasına stoma deniyor.



(AA)

