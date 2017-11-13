Mücevher Fırsat Günleri 20. kez Kadıköy'de açılıyor

İSTANBUL, (DHA)- ÜRETİCİLERLE mücevher meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlayan Mücevher Fırsat Günleri, 20. kez Kadıköy Halk Eğitim\'de yarın açılıyor.

Sereks Fuarcılık tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, kapılarını 20. kez Kadıköy’de açıyor. 14 -19 Kasım tarihlerinde Kadıköy Halk Eğitim’de düzenlenecek etkinliğe 25 üretici ve toptancı firma katılacak. Etkinlik kapsamında, yüzde 70’e varan indirimlerle pırlanta, elmas, yakut, zümrüt tek taş yüzükler, kolyeler, yüzükler ve küpeler satışa sunulacak.

YÜZDE 70\'E VARAN İNDİRİM OLACAK

Üretici ve toptancı firmaların stok ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı Mücevher Fırsat Günleri kapsamında 2 bin TL\'lik pırlanta beş taş yüzük 599 TL’ye, 4 bin 500 TL’lik pırlanta tek taş bin 350 TL’ye, 2 bin 150 TL’lik safir kolye 649 TL’ye, 23 bin TL’lik elmas gerdanlık 9 bin 990 TL’ye, 112 bin TL’lik pırlanta markiz set 80 bin TL’ye satılacak. Etkinlik, 19 Kasım Pazar saat 20:30’a ücretsiz ziyaret edilebilecek.

ÜCRETSİZ ONARIM STANDLARI YER ALACAK

Mücevher Fırsat Günleri’nde ziyaretçileri bekleyen sürprizlerden en önemlisi ücretsiz bakım ve onarım stantları olacak. Bu stantlarda, eskimiş, kopmuş ya da yıpranmış ziynet eşyaları için bakım, tamirat ve cila gibi işlemler ücretsiz yapılacak.

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