Gezi Parkı'nın açılıp tekrar kapanması ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 50 kişinin arasında bulunan Taksim Dayanışması Sekretaryası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, serbest bırakıldı. Taksim Gezi Parkı ’nın geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açılması akşamüstü kapatılması üzerine olaylar yaşanmıştı. Taksim’de gösteri yapan gruba polisin müdahalesi sonrasında 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Taksim Dayanışması Sekretaryası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı’nın ve oyuncu Haluk Yüksel’in de bulunduğu 50 kişinin bugün adliyeye gönderilmesi bekleniyordu.

Sağlık kontrolüne götürüldüler

Ancak polis gözaltındaki göstericiler için savcılıktan 2 gün ek süre istendiğinden dolayı göstericiler adliyeye sevk edilmedi. Gözaltındaki göstericiler, ek süre alınması üzerine, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüp Devlet Hastanesi ve Bakırköy Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Yapıcı oynayarak çıktı

Emniyet çıkışında gözaltındaki bazı göstericiler slogan atarken, Taksim Dayanışması Sekretaryası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı’nın oynayarak çıkması dikkat çekti. Yapıcı, sağlık kontrolünden sonra, yarın sabah adliyede olması şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunanların da yarın sabah hakim karşısına çıkması bekleniyor.

DHA - Çetin Aydın