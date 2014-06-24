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Spor

'Mücadelemiz, haklılığımız ispatlanana kadar sürecek'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasında hakkında verilen yeniden yargılama kararının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti

24 Haziran 2014 00:09

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karar sonrası kulübün internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Yıldırım açıklamasında, kararın olası itiraz hakkına duyduğu saygı, gerekse yargı kararları öncesi ve sonrası yorum yapma geleneğinin olmaması nedeniyle karar hakkında konuşmayı uygun bulmadığını aktararak, şunları kaydetti: "Bununla birlikte, Fenerbahçe özeli dışında, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak, bu güzel ve bağımsız ülkenin normalleşmesine katkı sağlayan; başta yürekli ve vicdanlı hakim ve savcılarımız olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç'a, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, bu karara destek olan sayın milletvekillerine, şükran ve teşekkürlerimi bildirir ve en önemlisi bu karar doğrultusunda belirli çevrelerce yaratılmaya çalışılacak ayrımcılık ve kutuplaşmaya asla izin vermeyeceğimi tüm kamuoyuna bir kez daha deklare ederim."

Aziz Yıldırım, internet sitesinde "Büyük ailemize teşekkürlerimle" başlığıyla yaptığı bir başka açıklamada ise kararın kendilerini "çok mutlu" ettiğini belirterek, "Haklı mücadelemiz için bir gün olsun vazgeçmeden 1087 gündür bize nefes olan değerli kongre ve divan kurulu üyelerimize, mücadeleden asla ödün vermeyen yürekli taraftarlarımıza, kulübümüzün tüm emekçilerine ve davamıza sahip çıkan sporcularımıza, en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Vatan Caddesi'nde, Metris'te, Çağlayan'da, Silivri'de, bizi yaz kış demeden yalnız bırakmayan, Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de, Sabiha Gökçen'de sesimize ses olan, davamıza ilk günden itibaren yürekten inanan büyük Fenerbahçe ailesine, şükranlarımı sunuyorum. Mücadelemiz, haklılığımız ispatlanana kadar sürecek."

 

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