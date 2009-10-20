Müberek'in koltuğuna göz dikti

Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, 2011'de Mısır'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini açıkladı.

Eş Şuruk gazetesine mülakat veren Musa, henüz bir karar almak için erken olduğunu belirtmekle birlikte aday olabileceğini söyledi ve “Her bir vatandaş gibi ben de ulusal uzlaşı çerçevesinde çok ciddi biçimde Mısır'ın yeniden doğuşu projesine katkıda bulunmak istiyorum” ifadesini kullandı.



Mısır'da blog yazarlarının kendisine aday olması çağrılarına ilişkin bir soru üzerine de Musa, birçok vatandaşın kendisine güven duymasından memnun olduğunu belirterek yanıt verdi ve “Bu güvenden onur duyuyorum, bunu bir mesaj olarak algılıyorum. Mesajı aldım” diye konuştu.



MÜBAREK'İN VARİSİ OĞLU

Mısır'da 1991-2001 arasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Musa (73), daha sonra Arap Birliğinin Genel Sekreteri oldu.

Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, altıncı kez aday olup olmayacağını henüz açıklamadı. Varisi olarak adı geçen oğlu Cemal de henüz bu konuda bir açıklamada bulunmadı.