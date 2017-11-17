Mübaşirden 2 gündür haber alınamıyor

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Adliyesi'nde görevli mübaşir Erdal Yılmaz (34), dün sabah işe gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu

17 Kasım 2017 20:03

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Adliyesi\'nde görevli mübaşir Erdal Yılmaz (34), dün sabah işe gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yılmaz\'dan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ilgın ilçesinde oturan, evli, 2 çocuk babası mübaşir Erdal Yılmaz, dün sabah otomobiliyle görev yaptığı Konya Adliyesi\'ne gitmek için yola çıktı. Yılmaz, iddiaya göre Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki arkadaşlarını telefonla arayıp, \'\'Hastanede biraz işim var. Bugün işe gelemeyeceğim. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı\'na da gelemeyeceği söyleyin\'\' dedi.
Yılmaz, gece eve dönmemesi üzerine ailesi çevrede araştırma yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanılmayınca ailesi, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.

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