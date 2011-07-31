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Dünya

MÜBAREK'İN YARGILAMASI HIZLI OLACAK KAHİRE (A.A)

31 Temmuz 2011 18:30

-MÜBAREK'İN YARGILAMASI HIZLI OLACAK KAHİRE (A.A) - 31.07.2011 - Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'i yargılayacak hakim, yargılama sürecinin hızlı götürüleceği sözünü verdi ve duruşmaların hepsinin televizyonda canlı yayımlanacağını söyledi. Hakim Ahmet Rıfat yaptığı basın toplantısında, çarşamba günü Kahire'nin dış kesimlerindeki Milli Polis Akademisi'nde başlayacak duruşmalara 600 kişinin katılmasına izin vereceğini bildirdi. Mübarek'le birlikte güvenlik şefi Habib El Adli ile 6 üst düzey polis yetkilisi, ülkedeki 18 gün süren ayaklanma sırasında protestoculara karşı öldürücü derecede güç kullanılması talimatı vermekten suçlu bulunurlarsa, idam cezası alabilirler.  Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerde 850 kadar protestocu ölmüştü.

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