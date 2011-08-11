-MÜBAREK'İN TEDAVİ ÜCRETİ TARTIŞILIYOR KAHİRE (A.A)- 11.08.2011 - Mısır'da halk ayaklanması sonrasında yetkilerini orduya devrederek istifa eden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in göz hapsindeyken Şarm El Şeyh Uluslararası Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ücretini kimin ödeyeceği tartışma konusu oldu. Yarı resmi El Ahram gazetesine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Abdülhamit Abaza, Şarm El Şeyh Uluslararası Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Fatallah'ın izinde olmasından dolayı Mübarek'in tedavisine ilişkin faturanın henüz hazırlanmadığını söyledi. Mübarek'in tedavi masraflarını kimin ödeyeceğinin belirlenmesi için faturanın başsavcılığa gönderileceğini ifade eden Abaza, "Muhtemelen İçişleri Bakanlığı veya Mübarek'in askeri rütbesinin devam etmesinden dolayı Yüksek Askeri Konsey tedavi giderlerini ödeyecektir" şeklinde konuştu. Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'in 5 bin pound (1300 Türk Lirası) tutarındaki hastane masraflarını kendi cebinden ödediğini kaydeden Abaza, 4 ay tedavi gören Hüsnü Mübarek'in kendi faturasını kendisinin ödeme ihtimalinin uzak olduğunu anlattı. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri Yovm gazetesine konuşan Sağlık Bakanlığı'nın bir yetkilisi, bazı Körfez ülkelerinin Mübarek'in tedavi masraflarını ödemek amacı ile başvuruda bulunduklarını, Sağlık Bakanlığı'nın ise başvuruları kabul etmediğini ileri sürdü. Bağımsız El Şeruk gazetesi ise Mısır'da mahkumların tedavi hizmetlerinden yararlanması ile ilgili 1956 yılında çıkarılan 396 numaralı yasayı hatırlatarak, yasanın, tutuklu yada mahkum kişilere hapishane ve devlet hastanelerinde bedava tedavi imkanı tanıdığını savundu.