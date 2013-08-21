Mübarek'in serbest kalma başvurusu görüşülecek

Mısır'da 2011'de halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in serbest bırakılması için yapılan başvuru bugün mahkemede görüşülecek.

Mübarek, hakkındaki iki yolsuzluk davasının birinden aklanmıştı. Avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçe kabul edilirse tutukluluğu için yasal dayanak kalmayacağı ve Mübarek'in serbest kalacağı belirtiliyor.

Hüsnü Mübarek'in ayaklanma sırasında göstericilerin ölümündeki rolüyle ilgili olarak yargılandığı dava ise temyiz sürecinde.

AB yardımda kesintiyi görüşecek

Bu arada, Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Mısır'a yardımlarında kesinti yapıp yapmayacaklarına karar verecek.

Avrupa Birliği 3 Temmuz'da cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren ve sonrasında protestoları kanlı bir şekilde bastıran askeri yönetimi şiddetle kınamıştı.

Mısır'da olağanüstü hal uygulanıyor. Askerlerin desteğindeki geçici hükümet Mursi'nin göreve iadesini isteyen Müslüman Kardeşler üzerindeki baskısını artırıyor.

Mursi'nin devrilmesinden sonra hareketin yüzlerce üyesi gözaltına alındı.

Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedii de cinayet ve şiddete teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı. Hareket, taraftarlarına protestolara devam etme çağrısında bulundu.

Müslüman Kardeşler'in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi üyesi Halid Hanefi, Bedii'nin gözaltına alınmasının Müslüman Kardeşler'in "yolundan döndürmeyeceğini" söyledi.

'Müslüman Kardeşler yılmayacak'

Hanefi, "Bedii bizim için büyük bir değer ve acı içindeyiz. Fakat Müslüman Kardeşler toplumla her seviyede ittifak halinde faaliyet gösteriyor. Bedii'nin gözaltına alınması bu faaliyetlerimizi ve barışçıl protesto hakkımızı etkilemeyecek" dedi.

Bedii'nin yerine Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi başkanlığına ikinci yardımcısı Mahmud İzzet'in getirildiği belirtiliyor.

İzzet için de tutuklama emri var. Bedii'nin birinci yardımcısı Hayrat el Şatır, Mursi'nin devrilmesinden 3 gün sonra gözaltına alınmıştı.

70 yaşındaki Bedii, başkent Kahire'deki protestolarda önemli rol oynamış, geçici yönetimin baskıyı artırması üzerine kamuoyu önüne çıkmamaya başlamıştı.

Bedii'nin 38 yaşındaki oğlu Ammar Bedii geçen hafta öldürülmüştü.

Mısır'da geçen Çarşamba'dan bu yana yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti.