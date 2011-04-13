-MÜBAREK'İN OĞULLARI CEZAEVİNDE KAHİRE (A.A) - 13.04.2011 - Mısır'da halk isyanıyla koltuğunu terk eden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları, başkent Kahire'deki bir cezaevine getirildi. Güvenlik yetkilileri, Şarm El Şeyh'te gözaltına alınarak sorgulanan Alaa ve Cemal Mübarek'in, sabah saatlerinde Kahire'nin güneyindeki Tora Cezaevi'ne naklediklerini aktardı. Mısır devlet televizyonu, Alaa ve Cemal Mübarek'in, yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösteriler sırasında uygulanan şiddetle ilgili soruşturmalar çerçevesinde sorgulandığını bildirmişti.