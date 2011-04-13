T24 LogoT24 Logo
Dünya

MÜBAREK'İN OĞULLARI CEZAEVİNDE  KAHİRE (A.A)

13 Nisan 2011 14:52

-MÜBAREK'İN OĞULLARI CEZAEVİNDE  KAHİRE (A.A) - 13.04.2011 - Mısır'da halk isyanıyla koltuğunu terk eden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları, başkent Kahire'deki bir cezaevine getirildi. Güvenlik yetkilileri, Şarm El Şeyh'te gözaltına alınarak sorgulanan Alaa ve Cemal Mübarek'in, sabah saatlerinde Kahire'nin güneyindeki Tora Cezaevi'ne naklediklerini aktardı. Mısır devlet televizyonu, Alaa ve Cemal Mübarek'in, yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösteriler sırasında uygulanan şiddetle ilgili soruşturmalar çerçevesinde sorgulandığını bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24