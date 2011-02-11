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Dünya

MÜBAREK'İN İSTİFASI KAHİRE'DE KUTLANIYOR KAHİRE (A.A)

11 Şubat 2011 20:37

-MÜBAREK'İN İSTİFASI KAHİRE'DE KUTLANIYOR KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa ettiği açıklaması Kahire sokaklarında büyük sevinç gösterileri yapılmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın televizyondan Mübarek'in görevinden istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte, Kahire sokaklarının yanı sıra 25 Ocak'ta başlayan rejim karşıtı gösterilerin merkezi ve sembolü Tahrir meydanındaki büyük kalabalık da sevinç içinde haberi kutlamaya başladı. Bu arada, New York menkul kıymetler borsası Wall Street, Mübarek'in istifa haberiyle birlikte yükselişe geçti.

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