Mübarek’in işkence merkezini bastılar

T24 - Eski rejimin ‘işkence merkezi’ni basan Mısırlılar, binada FBI amblemli dosyalardan işkence aletlerine ve seks kayıtlarına kadar çok sayıda malzeme buldu. Güvenlik Teşkilatı’ndan bazukalar ve makineli tüfekler de çıktı.



Kahire’deki Devlet Güvenlik Teşkilatı’nda, eski rejimin binlerce belgesi kağıt öğütme makinesinden geçirilmiş halde bulundu. Binadan, bazukalar da çıktı. Muhalifleri en çok şaşırtan ise buldukları dansöz kıyafetleri oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Mısır’da devrik lider Hüsnü Mübarek’in muhalefeti baskı altında tutmak için kullandığı ve işkence üssü olarak nam salan Devlet Güvenlik Teşkilatı, eski rejimin 32 yıllık kalıntılarını silmek isteyen halkın hedefi oldu. Teşkilatın Kahire ve diğer kentlerdeki merkezlerini basan binlerce Mısırlı, eski rejiminin insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklarına dair kanıt bulabilmek için işkence hücrelerini görüntüledi. Baskında tanınan kişilerin seks kasetlerinden FBI dosyalarına kadar çok sayıda belge ele geçirildi.



Aralarında o binalarda işkence görenlerin de bulunduğu binlerce Mısırlı, cuma gecesi ‘devrimi sabote etmeye çalışmakla’ suçladıkları Devlet Güvenlik Teşkilatı’na baskın düzenledi. İlk baskın, cuma gecesi İskenderiye’de gerçekleşti. 1000’den fazla Mısırlı teşkilatın binasına girmeye çalışırken görevlilerin ateş açması sonucu dört protestocu yaralandı. Bu olayın ardından baskınlar cumartesi günü Kahire ve üç kente daha yayıldı. Kahire’deki istihbarat üssüne gelen 2 bin 500 kişi işkence hücrelerine ve arşiv odalarına girdi. İşkence aletlerinden ağır silah ve gizli raporlara kadar buldukları her şeyi toplayan Mısırlılar, bunları sosyal paylaşım sitelerinde yayımladılar.





Baskında bulunanların bazıları söyle:



- Kahire’deki binada ünlü simalara ait seks kasetleri ile dolu bir oda bulundu. Twitter’da fotoğrafı yayımlanan bir video kasedinin üzerinde, “Kuveyt kraliyet ailesinden bir kadın ve Mısırlı iş adamı arasında Cecile İskenderiye Oteli’nde cinsel yakınlaşma - 5 Ocak 2002” yazıyor.



- Muhalif olduğundan şüphelenilenler hakkında dosyalar ve sadece İslamcılar için ayrı bir oda da ortaya çıktı. Geçen sene polisin döverek öldürdüğü Halid Said hakkında da ayrıntılı dosyalar bulundu.



- Yer altında işkence hücreleri bulunuyor. Bazukalar, makineli tüfekler ve işkence aletlerinin yer aldığı bir oda da görüntülendi.



- Merkezlerden FBI’ın ambleminin bulunduğu dosyalar da çıktı. Mısır, CIA’in terör şüphelileri için oluşturduğu işkence merkezi programındaki ortaklarından biriydi. Baskından ABD’yi zora sokacak belgelerin de çıkabileceği düşünülüyor.



- Teşkilatın binalarından birinde dansöz kıyafetleri bulundu.





1 MİLYON KADIN



Hüsnü Mübarek’i deviren protestolarda erkeklerle bir arada yer alan kadınlar şimdi cinsiyet eşitliği için Tahrir Meydanı’na çıkıyor. İsyandaki önemlerini hatırlatmak ve ülkenin reform sürecinde hakları olan rolü üstlenmek istediklerini söyleyen kadınlar, yarın 1 milyon kişinin katıldığı bir gösteri yapacaklarını duyurdu.