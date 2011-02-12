Mübarek'in gidişine kim ne dedi?

T24 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidar koltuğunu bırakmasına dünyadan tepkiler geldi. İsrail endişeli olduklarını söyleyen bir açıklama yaparken Obama, "Genç Mısırlıların ilk kez 'Sesim duyuluyor' dediklerini duydum, adaletle bize tarihin değiştirilebileceğini gösterdiler" dedi. Türkiye'den ise ilk yorum Davutoğlu'ndan geldi. Twitter'a yazan Dışişleri Bakanı "Hayırlı olsun" dedi. Başbakanlık, ordunun görevi en kısa zamanda devretmesini temenni ettiklerini belirtti.









İşte dünyadan Mübarek'in istifasına yorumlar:





Başbakanlık: Ordu yeni yönetime görevini en kısa zamanda devretmeli



Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ''Yönetimi devralan Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyinin, sağduyulu ve mutedil bir yaklaşımla, adil ve serbest seçimlerle oluşacak yeni yönetime görevi en kısa zamanda devretmesini ve Mısır halkının iradesiyle şekillenecek anayasal demokrasiye geçilmesini temenni ediyoruz'' ifadelerine yer verildi.



İsrail hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Mübarek'in istifasının Mısır ve komşuları için "sarsıntısız" bir geçiş sürecinin başlatmasını umduklarını belirterek, İsrail ile Mısır arasında 1979'da varılan barış anlaşmasının korunmasının gerekli olduğunu kaydetti.





Davutoğlu: Hayırlı olsun

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Mübarek'in istifası üzerine ilk tepkilerini Twitter'dan yaptı. Davutoğlu şunları söyledi: "Mısır halkı için hayırlı olsun. Mısır halkı uzun soluklu bir eylemle isteğini ortaya koymuştu. Şimdi ümit ederiz ki Mısır halkının taleplerini karşılayan bir sistem ortaya çıkar.Mısır güçlü bir devlet. Devlet kurumlarının sürekliliği önemli"

Baradey: En güzel günüm

Muhalif lider El Baradey istifayı, "bu hayatımın en güzel günü. Ülke artık özgür" sözleriyle değerlendirdi.

İsrail: Endişeliyiz

Sıcak yorumlar yapmak için henüz erken olduğunu belirten İsrailli yetkili, Cumhurbaşkanı Mübarek'in gidişinin bazı İsrailli yetkililerde endişe yarattığını da sözlerine ekledi. İsrailden yapılan açıklamada, "Mübarek'in istifasından sonraki süreç umarız barışı etkilemez" denildi.





ABD Başkanı Obama: Mısır hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak



ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa ederek, Mısır halkının değişime duyduğu açlığa cevap verdiğini, bunun Mısır'ın dönüşümünün son noktası değil, başlangıcı olduğunu belirterek, "Mısır halkı konuştu, seslerine kulak verildi ve Mısır hiçbir zaman aynı olmayacak" dedi. Obama, Mübarek'in istifasının ardından Beyaz Saray'da açıklama yaptı. "Hayatımızda, tarihe yazıldığına tanıklık etme ayrıcalığına sahip olduğumuz birkaç an vardır" diyen Obama, bunun da o anlardan biri olduğunu söyledi. Obama, "Önümüzde zorlu günlerin olacağına eminim. Birçok soru hala yanıtsız. Ancak Mısır halkının bu cevapları bulabileceğinden ve bunu barışçıl, yapıcı ve bu son haftayı tanımlayan birlik ruhu içinde yapacağından eminim" ifadesini kullandı.





'Ordu vatansever ve sorumlu davrandı'



Mısırlılar'ın "gerçek demokrasiden daha az olanının kabul etmeyeceklerini" gösterdiğini belirten Obama, "vatansever ve sorumlu bir şekilde hareket eden ordunun şimdi de Mısır halkının gözünde güvenilir bir geçişi sağlaması gerektiğini" söyledi. Obama, "Bu şu demek: Mısır halkının haklarının korunması, olağanüstü hal yasasının kaldırılması, bu değişimi geri döndürülemez hale getirmek için anayasa ve diğer yasaların revize edilmesi ve adil ve özgür seçimlere uzanan açık bir yolun yaratılması gerekli. Daha önemlisi de, Mısır halkının gösterdiği barışçıl protestolar ve azmin ruhunun bu değişimin arkasında güçlü bir rüzgar olarak hizmet edebilmesi için bu geçiş süreci Mısır'ın tüm seslerini masaya getirmeli" dedi. Mısır'ın genç halkının son günlerde gösterdiği ortak beceri ve girişimcilik ruhunun, bu neslin olağanüstü potansiyelinin hayata geçmesine imkan verecek yeni fırsat, istihdam ve işlerin yaratılması için kullanılabileceğinden emin olduğunu belirten Obama, "Demokratik bir Mısır'ın, sadece bölgede değil, dünya genelindeki sorumlu liderlik rolünü geliştirebileceğini de biliyorum" diye konuştu. Obama, Mısır'ın 6 bin yıldan uzun süredir insanlık tarihinde önemli bir rol oynadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son birkaç hafta içinde, Mısır halkı evrensel haklarını talep ederken, tarihin çarkı göz kamaştırıcı bir hızda döndü. Anneler ve babaların, çocuklarına, özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu göstermek için, onları omuzlarında taşıdıklarını, genç bir Mısırlının 'Hayatımda ilk kez adamdan sayıldım, sesim duyuldu, ben sadece bir kişi olmama rağmen gerçek demokrasi böyle işler' dediğini gördük. Protestocuların, defalarca 'barışçıl insanlarız (salmiya)' dediklerini duyduk. Ordunun, korumaya söz verdiği halka karşı kurşun sıkmadığını, yaralıları tedavi etmek için caddelerde koşuşturan doktor ve hemşireleri gördük. Protestocuların silahlı olmadığından emin olmak için çalışan gönüllülere rastladık. İnanç sahibi insanların birlikte dua ettiğine ve şarkılar söylediğine, Müslüman ve Hristiyan olarak birlik mesajı verdiklerine şahit olduk. Dinler arasındaki gerilimler bu dünyada hala birçok bölünmelere neden olduğunu ve tek bir olayın bu uçurumu kapatamayacağını bilmemize rağmen, bu manzaralar bize farklılıklarımızla tanımlanmak zorunda olmadığımızı, paylaştığımız ortak insanlıkla tanımlanabileceğimizi hatırlatıyor. En önemlisi, korkularını değil, umutlarını temsil eden, sınırsız arzularına yanıt veren bir hükümet çağrısında bulunurken, kendi yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve teknolojiyi kullanan yeni bir neslin ortaya çıktığını gördük. Tüm bunlar insan haysiyetinin gücü ve hiçbir zaman geri çevrilemez."





'Mısır halkı bize ilham verdi'



Obama, Mısır halkının kendilerine ilham verdiğini belirterek, "Mısır halkı, adaletin en iyi şiddet üzerinden kazanabileceği fikrinin yalan olduğunu gösterdi ve bunun terörizm, şiddet, hesapsızca öldürme ile değil, şiddet içermeyen bir manevi güçle yapılabileceğini ortaya koydu" dedi. Mısır halkının yaptıklarını, Berlin duvarının yıkılması, Endonezyalı öğrencilerin sokaklara dökülmesi, Gandi'nin halkına adaletin yolunda öncülük etmesi gibi önemli tarihi olaylara benzeten Obama, Martin Luther King'in "Ruhlarımızda özgürlüğümüzü haykıran bir şey var" sözlerini hatırlatarak, "Tahrir Meydanı'ndan gelen haykırışların da böyle olduğunu ve tüm dünyanın bunu gördüğünü" ifade etti. Obama, "Bugün Mısır halkına ait. Amerika halkı da Mısır ve Kahire'deki bu manzaralardan etkilendi. 'Tahrir' kelimesinin anlamı 'kurtuluş' demek. Bu kelime, ruhlarımızda özgürlük için haykırışına hitap ediyor ve sonsuza dek bize Mısır halkını ve ne için mücadele verdiğini, ülkelerini ve dolayısıyla dünyayı nasıl değiştirdiklerini hatırlatacak" ifadesini kullandı.





ABD: Tarihi bir gün



ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da, Mısır'da "tarihi bir gün" yaşandığını belirterek, Hüsnü Mübarek'in istifasının bu ülkeye en kısa sürede demokrasinin gelmesini sağlayacağını söyledi.





Merkel: Tarihi değişim



Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Cumhurbaşkanı Mübarek'in istifasını "tarihi bir değişim" olarak niteledi.





Amr Musa: Beyaz devrim



Arap Birliği Genel sekreteri Amr Musa da, Mısır'daki değişimi "Beyaz Devrim" olarak niteleyerek, "Ulusal bir uzlaşmanın oluşturulmasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.





İsviçre: Mübarek'in hesapları donduruldu



İsviçre Dışişleri Bakanlığı da, Mübarek'in bu ülkedeki olası malvarlıklarının belirlenerek dondurulacağını açıkladı.





İstifa haberine en çok Arap ülkeleri sevindi



Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifası Arap ülkelerinde büyük sevinç gösterilerileriyle karşılandı.



Fas'tan Katar'a, Yemen'den Filistin topraklarına binlerce kişi sokaklara dökülerek gösteri yaptı.



Katar'ın başkenti Doha'da binlerce Mısırlı ve Arap, Mısır Milli Marşı'nı okuyarak, "Yaşasın Mısır" ve "Mısır özgür, hırsızlar gitti" diye sloganlar attı, Mısır bayrakları ve 1970'de ölen eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın resimlerini taşıdı.



Yemen'de de Mübarek'in istifasını kutlayan binlerce kişi "Dün Tunus, Bugün Mısır, Yarın Yemenliler zincirlerini kıracak" diye bağırdı.



Fas'ın başkenti Rabat'ta da yüzlerce kişi Mübarek'in gidişini ve Mısır halkının "zaferini" sloganlarla kutlarken, Faslı yetkililer henüz Mısır Cumhurbaşkanı'nın istifasına ilişkin resmi açıklama yapmadılar.



Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin merkezi Ramallah'ta da yüzlerce kişi Mübarek'in istifasının ardından sevinç gösterisi yaptı.



Aralık ortasında başlayan protesto hareketinin ardından 14 Ocak'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeyi terkettiği ve birçok Arap ülkesinde gösterileri ateşlediği Tunus'un başkenti Tunus'ta, Mübarek'in gidişi otomobil klaksonları ve danslarla kutlandı.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'un birçok semtinde de, Mısır Cumhurbaşkanının istifası otomobil konvoyları, klaksonlar ve havai fişeklerle kutlandı.



Lübnan'daki Hizbullah da, "tarihi zaferlerinden" dolayı Mısırlılar'ı kutladığını açıkladı.



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, Mısır halkının "büyük bir zafer" elde ettiğini söyleyerek, "Mısırlılar'ın bu yolda devam etmelerini ve tüm tarihi isteklerini gerçekleştirmelerini umduklarını" belirtti.



Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da, "halkının sesini dinleyen" Mübarek'in istifasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Mısır'da "geniş katılımlı bir hükümet kurulması" çağrısı yaptı.



Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'da yaşanan ''Bu tarihi anda, halkın meşru isteklerini karşılayacak şeffaf, düzenli ve barışçıl bir geçişin yaşanması yönünde yaptığı çağrıyı'' yinelediğini söyledi.



Ban, açıklamasında, Mübarek'in istifa etme kararını duyduğunu ve Mısır'daki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini söyledi. Mübarek'in istifa kararının zor bir karar olsa da Mısır halkının iyiliği için alındığına inandığını belirten Ban, ''Bu tarihi anda, daha önce yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum. Mısır'da halkın, erken sürede ülkeye sivil yönetimi getirecek özgür, adil ve güvenilir seçimlerin yapılması da dahil meşru isteklerini karşılayacak şeffaf, düzenli ve barışçıl bir geçiş döneminin yaşanması yönündeki çağrımı yineliyorum'' dedi.





