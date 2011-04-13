-MÜBAREK'İN EŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA KAHİRE (A.A) - 13.04.2011 - Mısır'ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek hakkında, İskenderiye kütüphanesi fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Mısır devlet televizyonunun haberine göre kütüphane 145 milyon dolar zarara uğratıldı. Mübarek döneminin yolsuzluklarını soruşturmak üzere kurulan hükümet komisyonu, kütüphanenin başkanlığını yapan Suzan Mübarek'in, gelen dış yardımları kütüphane hesabına aktarmayıp, gizli hesaplara devrettiği iddialarını soruşturuyor. Mısır'ın resmi Nil televizyonu ise Suzan Mübarek'in İskenderiye kütüphanesine yapılan yardımları kendi hesabına geçirdiği için gizli bir yerde sorgulandığını duyururken, söz konusu sorgulama yeri hakkında detaylı bilgi vermedi.