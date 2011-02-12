Mübarek'in ardından Kahire'de temizlik vakti!

T24

HALK DEVRİMİ İKTİDARI YIKTI, MÜBAREK İSTİFA ETTİ

"İktidar arayışında değiliz"

Temizlik kampanyası başlatıldı



Ordu: "Anlaşmalara bağlıyız"

Bu kez polisler gösteri yaptı

600 mahkûm kaçtı

Devlet görevlilerine seyahat yasağı

Muhalif gruplar, düzenledikleri basın toplantısında, gösterileri bitireceklerini, ancak demokratik reformların yerine getirilmesi için haftalık gösteri yapılması çağrısında bulunacaklarını kaydetti.Muhalifler, ayrıca olağanüstü halin kaldırılması, parlamentonun feshedilmesini ve anayasayı düzenleyecek bir komitenin oluşturulması gibi taleplerini dile getirdi.Öte yandan, Mısır'ın en büyük muhalif grubu ve ABD'nin şüpheyle baktığı Müslüman Kardeşler örgütü, iktidar arayışında olmadıklarını belirtti ve ordunun iktidarı sivillere bırakma çabalarını övdü.Örgütten yapılan açıklamada, "Müslüman Kardeşler, kişisel kazançlar aramıyor, dolayısıyla cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını, parlamentoda çoğunluğu istemediğini açıklıyor ve kendisini dürüst halkın hizmetkarı olarak görüyor" denildi.Açıklamada ayrıca "Yüksek Askeri Konseyi'nin halkın talebi doğrultusunda bir sivil hükümet oluşturmak için iktidarı devretme yolunda gitmelerinin desteklendiği" ifade edildi.Bu arada 18 gün süren olayların yaralarının da sarılmasına çalışılıyor. Gönüllü öğrenciler, başkent Kahire'nin genelinde temizlik kampanyası başlattı ve sokaklardaki çöpleri topladı.Kahire Valiliği'ne bağlı iş makineleri de ordu kontrolünde çalışarak, olaylar sırasında yakılan araçları topladı, yıkılan veya tahrip edilen bazı dükkan ve işyerlerini temizledi.Öte yandan Mısır ordusu, Tahrir Meydanı'ndan parlamentoya giden cadde ile Arap Birliği genel merkez binasının bulunduğu cadde dışında zırhlı araç barikatlarının tamamını kaldırdı ve caddeler araç trafiğine açılmaya başladı.Ordu da, bölgesel ve uluslararası bütün anlaşmalara sadık olduğunu açıkladı. Mısır ordusundan yapılan açıklamada, seçilmiş bir sivil iktidara doğru barışçı geçiş sözü de verildi. Ordu, yeni yönetim oluşturulana kadar hükümetten görevde kalmasını da istedi.Öte yandan, Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de polisler, maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle gösteri yaptı. Polisler, hükümetin bir hafta önce memur, işçi, emekli ve askerlere yaptığı yüzde 15'lik zammın yetersiz olduğunu ileri sürdü.Sloganlar atarak zam isteyen polislerin, daha sonra görevlerinin başına döndükleri kaydedildi.Bu arada Mısırlı güvenlik kaynakları, cezaevinde önce ayaklanma çıktığı, çok sayıda kişinin öldüğü ya da yaralandığı ayaklanmanın ardından 600 kadar kişinin kaçtığını belirtti.Aynı kaynaklar, ölü ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini ifade etti. Mısır'da Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarını bırakmasıyla son bulan süreçte, mahkumların cezaevinden topluca kaçmasına ikinci kez rastlanıyor.Mısır'da şimdiki ve eski devlet yetkililerinin, başsavcıdan ya da silahlı kuvvetlerden izin almadan seyahat etmesine de yasak getirildiği bildirildi.Adının açıklanmasını istemeyen havaalanı yetkilileri, ellerinde eski yönetimden yetkililerin adlarının yer aldığı bir liste olduğunu söyledi. Yetkililer, enformasyon bakanının yola çıkmasını engellediklerini de belirtti.