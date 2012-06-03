Mübarek'e müebbet hapis verilmesi halkı tatmin etmedi

Devrik lider Hüsnü Mübarek’in ömür boyu hapse mahkum edilmesi, çoğu Mısırlıyı tatmin etmedi. Devrimin simgesi Tahrir Meydanı’nda toplanan Mısırlılar, ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten Mübarek’in ölüm cezası almasını talep ederek protesto gösterisi düzenledi.

Binlerce Mısırlı Tahrir Meydanı’nda, devrik lider Hüsnü Mübarek için açıklanan ömür boyu hapis cezasını protesto etti. Mübarek’e ölüm cezası verilmesini isteyen protestocular, 6 eski polis yetkilisi ile devrik liderin iki oğlunun yolsuzluk suçlamalarından beraat etmesine de tepkiliydi.

Müslüman Kardeşler kararın açıklanması ile halkı meydana inmeye çağırırken, mahkemenin önünde ise protestocularla polis güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.



Mübarek'in rütbesi elinden alınabilir



Mısır'da geçen yılın Ocak ayında başlayan halk ayaklanması esnasında göstericilere müdahale edilmesi için güvenlik kuvvetlerine talimat verdiği iddiasıyla yargılanarak müebbet hapis (25 yıl) cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in askeri rütbesi ve madalyalarının elinden alınabileceği belirtildi.

Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'ne konuşan askeri uzman General Münir Ramazan, Askeri Kanun'un 123. maddesinin, belirli suçlardan hüküm giyen askerlerin, rütbelerinin yok sayılarak madalyalarının ellerinden alınacağını savundu.

Mısır'ın ikinci Cumhurbaşkanı Enver Sedat tarafından 1972 yılında düzenlenen Askeri Kanun'un, asker kişilerin hüküm giydikten sonra rütbeleri yok sayılması ile tutukluluklarını sivil cezaevinde geçireceklerini kaydeden Ramazan, Mübarek'in Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nden aldığı müebbet hapis cezasının Mübarek'e rütbelerini ve madalyalarını kaybetmek gibi sonuçları getirebileceğini belirtti.

Mübarek, Mısır ile İsrail arasında yapılan 1973 savaştan sonra "Mareşal" rütbesi alırken, 1949 yılında savaş pilotu olarak başladığı askerlik kariyerinde çok sayıda madalya kazandı.