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Dünya
Deutsche Welle

Mübarek’e 3 yıl hapis cezası

Mısır’ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek ve iki oğluna yolsuzluk yapmaktan 3 yıl hapis cezası verildi

09 Mayıs 2015 16:46

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek, Kahire'de yeniden yargılandığı yolsuzluk davasında üç yıl hapse mahkûm edildi.

Başkent Kahire'deki mahkeme, Hüsnü Mübarek ile oğulları Ala ve Cemal Mübarek'e kamu fonlarını devlet başkanlığı sarayının yenilenmesi ve ailenin özel mülkleri için harcamaktan 3 yıl hapis cezası verdi. Harcamanın yaklaşık 16 milyon euro tutarında olduğu belirtiliyor.

Ceza için temyiz yolu açık bulunuyor. 2014 mayısında mahkeme Hüsnü Mübarek'e üç oğullarına dört yıl hapis cezasına hükmetmişti. Ocak ayında yüksek mahkeme temyiz başvurusunu kabul etmiş, hükmü bozarak yargı sürecini yeniden başlatmıştı.

87 yaşındaki Hüsnü Mübarek Mısır'da 2011 yılında patlak veren ayaklanma sonucunda 30 yıllık iktidarını bırakmak zorunda kalmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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