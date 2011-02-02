Mübarek yandaşları ile karşıtları arasında çatışma çıktı

T24 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Mübarek taraftarlarıyla muhalifler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in Eylül'deki seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıklaması, sokak protestolarının bugün de devam etmesine engel olmadı.





Gösterilerin 9'uncu gününde Mübarek'in istifasını isteyen eylemciler, protestoların merkez üssü Tahrir Meydanı'nda toplanmaya başladı. Göstericilerin, Tahrir Meydanı'na gelen Mübarek taraftarlarıyla çatıştığı bildirildi.

Associated Press ajansı, iki grubun birbirlerine sopalarla vurduğunu, çatışmada yaralananlar olduğunu bildirdi.

Mısır'ın İskenderiye kentinde de dün gece Mübarek taraftarlarıyla muhalifler arasında çatışma çıkmış, birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafların arasına ordu birlikleri girmesine rağmen olayda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Öte yandan Mısır'daki internet erişiminin de günler süren karartmanın ardından bugün yeniden normale döndüğü bildirildi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, TSİ 15:00'den TSİ 08:00'e kadar olan sokağa çıkma yasağının da bugünden itibaren TSİ 17:00'den TSİ 07:00'ye çekildiği bildirildi.



Muhalefet orduya karşı geldi

Daha önce yaptığı açıklamalarda, protestoculara karşı şiddet uygulamayacağını ve halkın “yasal taleplerini” anlayışla karşıladığını bildiren ordudan bugün yeni bir açıklama daha geldi.

Devlet televizyonuna konuşan ordu sözcüsü, protestoculara sokakları terk etmesi çağrısında bulunurken, "Mesajınız ulaştı. Talepleriniz anlaşıldı. Şimdi Mısır'a normal hayatı geri getirecek olan sizlersiniz" dedi.

Ancak muhalif grupların oluşturduğu koalisyon, Mübarek istifa edene kadar protesto gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, koalisyondan yapılan ortak açıklamayı okuyan Mustafa Naggar, "Muhalefet güçleri, sadece Mübarek'in istifa etmesi halinde, Devlet Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman'la görüşecektir" dedi.

Aralarında Müslüman Kardeşler ve Muhammed El Baradey önderliğindeki Değişim İçin Ulusal Birlik'in de bulunduğu koalisyondan yapılan açıklamada, "İnsanlara Tahrir Meydanı'ndaki protestolara devam etmeleri için çağrıda bulunuyoruz ve herkesi Veda Cuması'na katılmaya davet ediyoruz" denildi.



ABD'den Mısır'a "abluka"

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, dün Mısır’da yakından tanınan ve saygı gösterilen eski Kahire Büyükelçisi Frank Wisner’i bu ülkeye yollamış, Wisner özel olarak görüştüğü Mübarek’e “Başkan olarak sonunuz geldi. Düzenli bir geçişe hazır olun” mesajını iletmişti.

ABD Başkanı Barack Obama da ulusa seslenen Mübarek’le yaklaşık 30 dakika telefonda görüştü. Daha sonra basına konuşan Obama, Mübarek’in “mevcut durumun sürdürülemez olduğunu kabul ettiğini,” şu anda cevapsız kalan birçok soruya Mısır halkının en kısa zamanda yanıt bulacağına inandığını ve “hemen şimdi başlaması gereken değişimin ülkeyi barışçıl bir geçişe ve adil seçimlere” götürmesi gerektiğini söyledi.



