-Mübarek ve oğulları hakkındaki iddianame okundu KAHİRE (A.A) - 03.01.2012 - Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin yargılanmasına Kahire Ağır Ceza mahkemesinde devam edildi. Yeni Kahire bölgesindeki Polis Akademisi'nde yapılan duruşmada, Başsavcılık, Mübarek, oğulları ve Adli hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. Başsavcılılığı temsilen iddianameyi okuyan Hakim Mustafa Süleyman, Hüsnü Mübarek'in cumhurbaşkanlığının son 10 yılını oğlu Cemal'i iktidara getirebilmek için harcadığını ve meşru siyasetçileri bu nedenle yok ettiğini söyledi. Süleyman, Mübarek'in genel ve mahalli seçimlere hile karıştırdığını, totaliter bir rejim yaratarak kendi adamlarına ülkeyi yağmalattırdığını iddia etti. Mübarek'in yıkıcı ve baskıcı politikaları yüzünden fiyatların arttığı ve ülkedeki sınıflar arası uçurumun büyüdüğü, halkın ekmeğe muhtaç hale getirildiği, Mısır'ın bölgedeki rolünü kaybettiği Mısır Başsavcılığı iddianamesinde yer alan ve Mübarek'e yöneltilen diğer suçlamalar oldu. İddianamede, Adli'ye yönelik "Mübarek'in emellerini gerçekleştirmek için baskıcı bir içişleri politikası izledi. Halkın barışçıl protestolarına karşı polis kuvvetleri gerçek mermiler ile ateş açtı. Polis otoları gösterilerde halkı ezdi. Gösteriler sırasında 225 kişi hayatını kaybetti 1365 kişi de yaralandı. Adli'nin içişleri yönetimi ardında ceset ve yaralılar bıraktı" suçlamaları yer aldı. Mısır'da 25 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması sonucu Mübarek, 11 Şubat 2011'de yetkilerini orduya devrederek istifa etmişti. Mübarek, oğulları ve Adli, ülkedeki barışçıl protestolar sırasında güvenlik güçlerine göstericilere ateş açma talimatı verdikleri gerekçesi ile yargılanıyor. Mübarek, oğulları ve Adli hakkındaki başsavcılık iddianamesi yarın görülecek duruşmada da okunmaya devam edecek.