Mübarek: Türkiye barışa büyük önem veriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Türkiye'nin Ortadoğu'daki önemli güçlerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin barışa büyük önem verdiğini söyledi.

Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmanın önemine işaret ederek, görüşmelerde iki ülke arasında tüm alanlarda varolan güçlü işbirliğini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının vurgulandığını bildirdi.

Türkiye'nin, Ortadoğu'daki önemli güçlerden biri olduğunu belirten Mübarek, ''Türkiye'nin barışa büyük önem verdiğini'' ifade ederek, görüşmelerde yeniden barış sürecinin canlandırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Filistin makamları ve grupları arasında ulusal uzlaşının oluşmasının önemini de ele aldıklarını belirten Mübarek, Mescid-i Aksa ile Haremüşşerif'i de kapsayan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve geniş kapsamlı adil bir barışın kurulması konularını da değerlendirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı girişiminde büyük rolü olduğuna işaret eden Mübarek, Cumhurbaşkanı Gül'ü Mısır'da mart ayında düzenlenecek İskenderiye Kütüphanesi ile ilgili etkinliğe davet etti.

İkili ilişkilerin kardeş iki halkın çıkar ve isteklerine hizmet edecek biçimde ilerlediğini belirten Mübarek, giderek artan ticaret hacmi, yatırım ve ortak projelerin arttığına dair göstergeleri de görüşmede ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Mübarek, ''İki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi için gerekli olan çalışmaların sürdürülebilmesi için anlaşmaya varıldığını'' sözlerine ekledi.