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Dünya

Mübarek 'Tahrir davası'ndan beraat etti!

Geçen yıl aynı iddialarla yargılandığı davada müebbet hapse mahkûm olan Hüsnü Mübarek, tekrar yargılandığı davadan beraat etti

15 Nisan 2013 17:35

Mısır eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 2011 yılında Tahrir Meydanı'ndaki gösterilerde ölen protestocularla ilgili yargılandığı davadan beraat etti.

Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 2011 yılında Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösteriler sırasında protestocuların ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Ancak Mübarek’in serbest kalıp kalmayacağı hakkındaki diğer davalara bağlı.Kahire’de görülen mahkemede yargıç, 2011 yılının ilk aylarında yaşanan olaylarda aktivistlerin ölümünde Mübarek’in payı olmadığına hükmetti.

Hürriyet'in haberine göre avukatlar, Mübarek’in hapiste kaldığı sürenin yasalarda belirtilen geçici tutukluluk süresini aştığını savundu.

Ancak Mübarek’in yargılandığı tek dava bu değil. Eski Cumhurbaşkanı hakkında bir de zimmetine para geçirme iddiası var. Yargıç Mübarek serbest kalmadan önce bu davanın da görülmesi gerektiğini ifade etti.

Mübarek’le ilgili kararın aslında geçtiğimiz cumartesi günü çıkması bekleniyordu ancak davaya başkanlık eden yargıç “kendisini utandırmak istemediği” gerekçesiyle davadan affını istemişti. Bu durum hem mahkeme salonunda hem de Mısır sokaklarında çatışmalara neden olmuştu.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında aynı iddialarla yargılanan Mübarek ömür boyu hapse mahkum edilmişti. O sırada mahkeme Mübarek’in 900 civarındaki aktivistin ölümünü onaylamadığı ancak Mısır vatandaşlarını koruma görevini de yerine getirmediği sonucuna varmıştı.

Temyiz mahkemesi bu kararı bozmuş ve Mübarek’e yeniden yargılanma hakkı verilmişti.

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